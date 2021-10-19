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    • 19.10.2021 20:23
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    Son dakika: Fenerbahçe'nin Antwerp ile deplasmanda yapacağı mücadele seyircisiz oynanacak!

    Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Kasım'da Belçika ekibi Antwerp ile deplasmanda yapacağı mücadele seyircisiz oynanacak.

    Antwerp - Fenerbahçe maçı için seyirci kararı!

    Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Kasım'da Belçika ekibi Antwerp ile deplasmanda yapacağı mücadele seyircisiz oynanacak.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, UEFA Avrupa Ligi'nde grubumuzda yer alan Belçika temsilcisi Antwerp'in kendi sahasında yapacağı ilk Avrupa Ligi müsabakasını seyircisiz oynamasına karar vermiştir. Bu doğrultuda futbol A takımımızın, 4 Kasım'da deplasmanda Antwerp ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta karşılaşmasının bilet satışı ev sahibi takımın cezası nedeniyle yapılmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

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