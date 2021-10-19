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    • 19.10.2021 19:39
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    • 19.10.2021 19:41
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    Beşiktaş Lizbon maçı şifresiz, kesintisiz Exxen Spor izle! Exxen Spor 14 gün ücretsiz, bedava izleme yolları!

    Spor severler tarafından Beşiktaş Lizbon maçı şifresiz, kesintisiz Exxen Spor izle seçeneği yoğun bir şekilde araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen TV'den yayınlanıyor ve Süper Lig’in önemli karşılaşması olan Beşiktaş Lizbon maçına sadece dakikalar kaldı. Exxen Spor’da yayınlanacak olan karşılaşmayı canlı ve kesintisiz olarak izlemek istyenler ücretsiz olarak nasıl ulaşabileceklerini merak ediyor. Exxen Spor 14 gün ücretsiz, bedava izleme yolları haberimizin içeriğinde yer alıyor. Exxen ücretsiz üyelik yaparak Beşiktaş’ın Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile karşılaşmasını izleyebilirsiniz.

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    Beşiktaş Lizbon maçı şifresiz, kesintisiz Exxen Spor izle!

    Beşiktaş Lizbon maçı şifresiz, kesintisiz Exxen Spor izle! Exxen Spor 14 gün ücretsiz, bedava izleme yolları sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Futbol severler ücretsiz, kesintisiz ve canlı yayın olarak Süper Lig ve Avrupa Ligi maçlarını izlemek istiyor ve bunun için Exxen Spor'a üyelik oluşturması gerekiyor.Beşiktaş Lizbon maçını izlemek isteyenler ücretsiz üyelik nasıl oluşturabiliyor? İşte detaylar...

    BEŞİKTAŞ LİZBON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Beşiktaş Sporting Lizbon ile Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşma 19 Ekim Salı günü saat 19.45'de başlayacak. Önemli karşılaşma öncesi nefesler tutuldu maç saati büyük bir heyecanla bekleniyor. Karşılaşma EXXEN platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

    EXXEN 14 GÜN ÜCRETSİZ, BEDAVA NASIL İZLENİR?

    - İlk olarak Exxen ana sayfasına giriş yapın.

    - Ad Soyad ve Mail bilgilerini girerek üyelik oluşturun.

    - Üye ol ve 14 gün ücretsiz izle seçeneğine tıklayın.

    - Daha sonra mail doğrulaması yaparak ödeme ekranına geçin.

        - Bu bölümde sanal kart bilgilerini girin.

        - Sistem 1 lira çekip size geri iade edecek ve üyeliğiniz aktif olacak.

        - 14 gün sonunda sistem otomatik para çekecektir. Ancak sanal kart ile üye olursanız bu parayı sistem çekemeyecektir.

        - Artık Ekim ayında Exxen içerikleri ve Spor içeriklerini ücretsiz izleyebilirsiniz.

        EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

        Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

        Exxen + spor aylık ücreti, taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

        Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.

        Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.
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        Haberler Spor Beşiktaş Lizbon maçı şifresiz, kesintisiz Exxen Spor izle! Exxen Spor 14 gün ücretsiz, bedava izleme yolları!
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