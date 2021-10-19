Sakarya’da bisiklet heyecanı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

"Bisiklet Şehri" unvanı alan Sakarya, Türkiye'de ilk olacak BMX Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor. 23-24 ve 30-31 Ekim'de 30'dan fazla ülkeden 250 sporcu Büyükşehir Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde pedal çevirecek.

"BÖYLE TESADÜF OLMAZ"

Usta gazeteci Haldun Domaç'ın kaleme aldığı "Böyle Tesadüf Olmaz" isimli kitap piyasaya çıktı. Domaç kitabında, Türk futbolunun ünlü isimleriyle kesişen yollarını çok güzel bir dille anlatıyor.

FENER'DEN ENFES ZAFER

ING Basketbol Süper Ligi'nde haftanın en önemli maçında Fenerbahçe Beko evinde Anadolu Efes'i 90-68 yenerek 4'te 4 yaptı. Rakibinin pota altı zaafını Devin Booker'ın sayılarıyla değerlendiren Kanarya, ilk çeyreği 24-16 önde kapadı. Fenerbahçe üstünlüğü 2. periyotta da sürdü. Şehmus Hazer'in ekstra katkısıyla farkı açan ev sahibi ekip devreyi 47-31 önde tamamladı. 2. yarı rahat oyununu devam ettiren Fener rakibini 90-68 mağlup etmeyi başardı. 16 sayı atan Nando de Colo takımının en skorer ismi oldu.

ESKİ MUSLERA GERİ DÖNÜYOR

Sezona çok kötü başlayan Muslera'nın yükselen performansı yüzleri güldürüyor. Uruguaylı kalecinin Konyaspor karşısındaki güven veren performansı taraftarları fazlasıyla mutlu etti.

İSTANBUL 1 ATTI 3 ALDI

TFF 1. Lig'de 9. haftanın kapanış maçında İstanbulspor Esenyurt'ta konuk ettiği Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü 28. dakikada İbrahim Yılmaz kaydetti. Ev sahibi ekip bu galibiyetle puanını 10'a çıkardı ve düşme hattından kurtularak 11. sıraya kadar yükseldi. Sezona iyi bir başlangıç yapan Tuzlaspor ise bu yenilgi sonrası 14 puanda kaldı fakat 7. sıradaki yerini korudu.

TRABZONSPOR'A KÖTÜ HABER!

Trabzonspor'un Fenerbahçe maçında sakatlanan yıldızlarından kötü haber geldi. Peres'in sağ diz iç yan bağlarında ikinci derece yırtık tespit edildi. Nwakaeme ise sağ kalçasında gerilme problemi var. Peres'in milli ara sonrası dönmesi bekleniyor.

SON 5 SEZONUN EN İYİSİ

Süper Lig'in ilk 9 haftasında 17 puan toplayan Beşiktaş, 3. sırada yer aldı. Siyah-Beyazlılar, son 4 maçında sadece 1 kez kazanırken 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Kartal buna rağmen ilk 9 haftalara bakıldığında son 5 sezonun en iyi performansını ortaya koydu. 2016-2017 sezonununun ilk 9 haftasında 21 puan toplayan Kartal, geçen sezon Sergen Yalçın ile aynı sürede 16 puan çıkarttı.

PORTEKİZLİLER'E ŞANSI TUTMUYOR

Portekiz takımlarıyla Avrupa kupalarında 16 kez karşılaşan Beşiktaş, bunların sadece 3'ünü kazanabildi. Kartal 3 galibiyeti de deplasmanda kazandı.

MÜTHİŞ MAÇ ALANYA'NIN

Süper Lig'de 9. haftanın perdesi dün oynanan maçlarla kapandı. Son haftaların flaş takımı Alanyaspor evinde Kayserispor'u 6-3 yenerek puanını 17'ye çıkardı. Ev sahibi ekibi galibiyete taşıyan golleri Efecan Karaca, Hosseini (kk), Davidson (2), Umut Güneş ve Diedhiou kaydetti. Kayserispor'a Onur Bulut, Gavranovic ve Mustafa Pektemek'in golleri puan için yetmedi. Bülent Korkmaz yönetiminde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan ev sahibi ekip 7. sıraya yükseldi. 6 gollü ağır bir yenilgi yaşayan Kayserispor ise haftayı 11. sırada tamamladı.

HATAY ARTIK LİG İKİNCİSİ!

Sezonun flaş takımı Hatayspor sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek puanını 19'a çıkardı ve averajla ikinci sıraya yükseldi. Ev sahibi ekibin gollerini Diouf (pen.) ve Kamara kaydetti. Konuk ekibin Sagal ile bulduğu tek gol deplasmandan puan çıkarmasına yetmedi.