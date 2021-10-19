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    • 19.10.2021 12:27
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    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu

    Son dakika haberi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların hakemleri belli oldu. Fenerbahçe-Royal Antwerp maçını Rus hakem Sergei Ivanov,  Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçını ise Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek.

    DHA
    Avrupa Ligi’ndeki hakemleri belli oldu!

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile mücadele edecek. Yarın saat 19.45'te Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Rus hakem Sergei Ivanov düdük çalacak. Sergei Ivanov'un yardımcılıklarını ise Roman Usachev ile Valeri Danchenko üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Kirill Levnikov görev alacak.

    UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Galatasaray, Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile mücadele edecek. Yarın saat 22.00'de başlayacak maçta Avusturyalı hakem Harald Lechner görev yapacak. Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Mücadelede dördüncü hakem olarak ise Markus Hameter görev alacak.

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