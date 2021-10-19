Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe taraftarı takımı karşılamak için havalimanına akın etti! Pereira ve futbolcular şampiyonluk sözü verdi

    Trabzonspor derbisi sonrasında Fenerbahçe taraftarı takımı karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı’na akın etti. Sarı-Lacivertli takımın teknik direktörü Pereira burAda taraftarlara coşku dolu bir konuşma yaptı ve sezon sonu için şampiyonluk sözü verdi.

    Bu aile için savaşacağız

    Trabzonspor derbisi sonrasında Fenerbahçe taraftarı takımı karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti. Sarı-Lacivertli takımın teknik direktörü Pereira burAda taraftarlara coşku dolu bir konuşma yaptı ve sezon sonu için şampiyonluk sözü verdi.

    PEREİRA'DAN DUYGUSAL KONUŞMA
    Pereira, "Sizin için savaşacağız, aile için savaşacağız. Omuz omuza sizlerin de desteğiyle bu savaşı verip şampiyonluğa ulaşacağız. Sizler gördüğüm en muhteşem taraftarsınız" diye konuştu.

    MESUT: ŞAMPİYONLUĞA İNANIN
    Takım kaptanı Mesut Özil "Bugün çok üzgünüz ama şampiyonluğa inanıyorum, siz de inanın" derken, kaleci Altay Bayındır, "Ne istediğinizin farkındayız. İnşallah sonu şampiyonlukla biter" dedi.

        BUNU DAHA ÖNCE HİÇ YAŞAMADIM
        Fenerbahçeli Luiz Gustavo, Trabzon maçının hakemi Ali Şansalan ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Gustavo. "Benzer pozisyonlarda farklı yaklaşımlar gördük. Ben bir hakemin bir takımın oyuncularına karşı bu kadar gergin olduğu bir maç yaşamadık" diye konuştu.

        ARTIK BIÇAK KEMİĞE DAYANDI
        Başkan Ali Koç'un çağrısı üzerine, sarı-lacivertli takımı Trabzon dönüşü havalimanında kalabalık bir taraftar grubu karşıladı. Başkan Koç da havalimanında taraftara seslendi. Başkan Koç, "Avrupa'nın her liginde oynatılacak pozisyonda en önemli oyuncularımızdan birine kırmızı kart gösterildi. Maçın geneline bakıyorum, gelecek açısından iyi bir sinyal olmadığı için artık F.Bahçe için bıçak kemiğe dayanmıştır. Hakkımızı koruma zamanımız gelmiştir. F.Bahçe kendi haklarını kendi korumaya mahkum edildiği zaman bunu nasıl koruduğunun da örneklerini geçmişte vermiştir" ifadelerini kullandı.

        TFF: ÜZÜLEREK TAKİP EDİYORUZ
        TFF hakem tepkileri sonrası açıklama yaptı. Açıklamada, "Eleştirileri üzülerek takip ediyoruz. Tüm paydaşların Türk hakeminin değerini artıracak çaba içerisinde olacağına inancımız tamdır" ifadesi kullanıldı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Piyonlarını kurtarmanın derdine düştüler!
        Haberler Spor Fenerbahçe taraftarı takımı karşılamak için havalimanına akın etti! Pereira ve futbolcular şampiyonluk sözü verdi
            SON DAKİKA