Fenerbahçe taraftarı takımı karşılamak için havalimanına akın etti! Pereira ve futbolcular şampiyonluk sözü verdi

BUNU DAHA ÖNCE HİÇ YAŞAMADIM

Fenerbahçeli Luiz Gustavo, Trabzon maçının hakemi Ali Şansalan ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Gustavo. "Benzer pozisyonlarda farklı yaklaşımlar gördük. Ben bir hakemin bir takımın oyuncularına karşı bu kadar gergin olduğu bir maç yaşamadık" diye konuştu.