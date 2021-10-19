Fenerbahçe taraftarı takımı karşılamak için havalimanına akın etti! Pereira ve futbolcular şampiyonluk sözü verdi

Trabzonspor derbisi sonrasında Fenerbahçe taraftarı takımı karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti. Sarı-Lacivertli takımın teknik direktörü Pereira burAda taraftarlara coşku dolu bir konuşma yaptı ve sezon sonu için şampiyonluk sözü verdi.
PEREİRA'DAN DUYGUSAL KONUŞMA
Pereira, "Sizin için savaşacağız, aile için savaşacağız. Omuz omuza sizlerin de desteğiyle bu savaşı verip şampiyonluğa ulaşacağız. Sizler gördüğüm en muhteşem taraftarsınız" diye konuştu.
MESUT: ŞAMPİYONLUĞA İNANIN
Takım kaptanı Mesut Özil "Bugün çok üzgünüz ama şampiyonluğa inanıyorum, siz de inanın" derken, kaleci Altay Bayındır, "Ne istediğinizin farkındayız. İnşallah sonu şampiyonlukla biter" dedi.