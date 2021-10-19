Beşiktaş Sporting Lizbon canlı maç izle! 19 Ekim Beşiktaş - Lizbon maçı şifresiz canlı yayın izle! İşte 11’ler…

Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı için heyecanlı bekleyiş sürerken taraftarlar maçı canlı izleyebilecekleri linkleri öğrenmek isriyor. Beşiktaş bu akşam evinde Portekiz'in Sporting Lizbon takımını konuk edecek. Karşılaşma Vodafone Park yapılacak ve saat 19.45'te başlayacak. Başakşehir maçından eli boş dönen Beşiktaş'ın Lizbon maçından zaferle ayrılmak. Galatasaray derbisinin hayalini kuran siyah beyazlı ekibin şimdiki önceliği Avrupa'da işleri yoluna koymak. İşte Beşiktaş - Sporting Lizbon maçını kesintisiz izleyebileceğiniz şifresiz kanallar! Beşiktaş Sporting Lizbon canlı maç izle! 19 Ekim Beşiktaş - Lizbon maçı şifresiz canlı yayın izle!
BEŞİKTAŞ SPORTING LIZBON MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi
LIZBON: Adan, Neto, Coates, Feddal, Porro, Luiz, Palhinha, Matheus, Sarabia, Tomas, Paulinho
BEŞİKTAŞ SPORTİNG LİZBON MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
19 Ekim 2021 tarihinde (bugün) oynanacak Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Exxen'de canlı izleyebilirsiniz.
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AVRUPA'DA 227. MÜCADELE
Beşiktaş bu akşam oynayacağı Sporting Lizbon maçıyla, Avrupa kupalarındaki 227. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 226 mücadelede rakiplerine 84 kez üstünlük kurmayı başardı. 95 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 297 kez havalandırmayı başaran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 331 gol gördü.