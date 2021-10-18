Zirveye müthiş 3’lük! Galatasaray, Konya'yı tek golle devirdi

MOHAMED KENDİNE GELDİ!

Konyaspor'u tek golle mağlup eden Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü Mostafa Mohamed kaydetti. Mısırlı yıldız dünkü karşılaşmanın 3.36 dakikasında fileleri havalandırdı. Tecrübeli golcü, Şubat 2021'den bu yana ilk kez üst üste iki lig maçında gol sevinci yaşadı. Mohamed maç sonu yaptığı açıklamada "Önemli olan 3 puandı ve onu aldık" dedi.

GALATASARAY 2. YARIDA RESMEN KABUS GÖRDÜ

Galatasaray 2. yarıda sadece kalesini korudu. Konya 2. yarı yüdze 69 topa sahip oldu. Şu-t larda da 11'e 1 üstündü. G.Saray son yılların en mahkum oyunun udün 2. yarıda oynadı.



Dün Konyaspor karşısında Sarı-Kırmızılı taraftarların hiç de alışık olmadığı bir takım vardı sahada. Erken bulanan gole ve girilen bazı pozisyonlara rağmen Galatasaray dakikalar ilerledikçe mahkum oynamaya başladı. 2. yarıda ise Konyaspor adeta tek kale futbol oynadı. 2. yarıda yüzde 69 oranında topa sahip olan konuk ekip bu rakimi bir ara yüzde 71'e kadar çıkardı. 2. yarıda toplam şutlar 11'e 1, isabetli şutlar 2'ye 0, rakuip ceza sahası içinde topla buluşma 22'ye 4 Konya'nın üstünlüğü vardı. Muslera maçın adamı olmasa puan kaybı kaçınılmaz olabilirdi.