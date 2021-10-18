Zirveye müthiş 3’lük! Galatasaray, Konya'yı tek golle devirdi

Galatasaray Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı. Aslan maça hızlı başladı. Henüz 4. dakikada Skubic ve Sehic anlaşamadı. Araya giren Mohamed topu boş ağlara gönderdi. 23'te Halil Dervişoğlu Sehic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşunu yaptı. Top çerçeveyi bulmadı. 37'de Mohamed'in ceza sahası içinden yaptığı sert vuruş direği yalayarak dışarı çıktı. İlk yarı 1-0'lık skorla sonuçlandı.
FERNANDO MUSLERA KALESİNDE DEVLEŞTİ
50'de Serdar topu G.Saray kalesi önünü çevirdi. Araya giren Alpaslan mutlak bir golü önledi. 55'te Muslera yüzde 100'lük gol pozisyonda kalesinde devleşti. Serdar Dursun'un ceza sahası içinden yaptığı sert şutta Uruguaylı kaleci başarılıydı.
KONYASPOR'UN SERİSİNİ SONLANDIRDI
60'da Rahmanovic kale önünde topu ıskalayınca Konya mutlak golden oldu. 64'te Guilherme'nin ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Ahmet kafayı vurdu. Top yandan dışarıya gitti. 82'de Hadziahmetovic'in vuruşu az farkla dışarı çıktı. G.Saray, Konya'nın 12 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.
MOHAMED KENDİNE GELDİ!
Konyaspor'u tek golle mağlup eden Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü Mostafa Mohamed kaydetti. Mısırlı yıldız dünkü karşılaşmanın 3.36 dakikasında fileleri havalandırdı. Tecrübeli golcü, Şubat 2021'den bu yana ilk kez üst üste iki lig maçında gol sevinci yaşadı. Mohamed maç sonu yaptığı açıklamada "Önemli olan 3 puandı ve onu aldık" dedi.
GALATASARAY 2. YARIDA RESMEN KABUS GÖRDÜ
Galatasaray 2. yarıda sadece kalesini korudu. Konya 2. yarı yüdze 69 topa sahip oldu. Şu-t larda da 11'e 1 üstündü. G.Saray son yılların en mahkum oyunun udün 2. yarıda oynadı.
Dün Konyaspor karşısında Sarı-Kırmızılı taraftarların hiç de alışık olmadığı bir takım vardı sahada. Erken bulanan gole ve girilen bazı pozisyonlara rağmen Galatasaray dakikalar ilerledikçe mahkum oynamaya başladı. 2. yarıda ise Konyaspor adeta tek kale futbol oynadı. 2. yarıda yüzde 69 oranında topa sahip olan konuk ekip bu rakimi bir ara yüzde 71'e kadar çıkardı. 2. yarıda toplam şutlar 11'e 1, isabetli şutlar 2'ye 0, rakuip ceza sahası içinde topla buluşma 22'ye 4 Konya'nın üstünlüğü vardı. Muslera maçın adamı olmasa puan kaybı kaçınılmaz olabilirdi.