Trabzonspor'un Fenerbahçe zaferi yerel basının manşetlerinde: Lider olunmaz doğulur koçum!

Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti.

Trabzonspor, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirdi.

BU SEZON TEK NAMAĞLUP

Trabzonspor, bu sezon ise 9 haftalık bölümde mağlubiyet görmeyerek ligin tek namağlup takımı oldu.

Karadeniz ekibi, 6 galibiyet, 3 beraberlik ile 21 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturdu.