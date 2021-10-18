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    • Spor
    • 18.10.2021 11:25
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    • 18.10.2021 11:50
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    Trabzonspor'un Fenerbahçe zaferi yerel basının manşetlerinde: Lider olunmaz doğulur koçum!

    Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 1. sıraya yükselen Trabzonspor'a övgülerde bulundu. Yerel basın Fırtına'nın galibiyetinde manşetten görürken, "Tüm Türkiye'nin kabul ettiği gerçeği siz de kabul edeceksiniz" ve "Lider olunmaz doğulur koçum" başlıkları dikkat çekti. Öte yandan liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile büyük bir dönüşüm yaşayarak yükselişe geçti.

    AA
    Lider olunmaz doğulur koçum

    Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 1. sıraya yükselen Trabzonspor'a övgülerde bulundu.

    Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ilk ve arka sayfasındaki haberde, futbolcuların gol sevinçleri fotoğraflarıyla "Süper Trabzon" başlığını kullanırken, "Ligde adeta fırtına kopartan bordo-mavililer, zirveyi ele geçirdi." ve "Zirvenin Efendisi" değerlendirmelerine yer verdi.

    Karadeniz gazetesi, ilk sayfasında "Ayağa kalkın zirvenin yeni sahibi geldi", arka sayfasında "Fener'i 3-1'le devirdik zirvenin yeni sahibi olduk, Akyazı'da kolbastı şov" ve "Yenilmeziz, lideriz önümüze geleni ezeriz." ifadelerini kullandı.

        Karadeniz'de Son Nokta gazetesi, birinci sayfasında, "Fenerbahçe derbisinin mimarı Abdullah Avcı'dan minik Pereira'nın kulağına küpe olacak bir söz: Ağlaya ağlaya geldiğin dünyada güle oynaya yaşayacağını mı sandın yeğen!" başlığıyla Trabzonspor galibiyetini okuyucularına duyurdu.

        Son sayfada, "Tüm Türkiye'nin kabul ettiği gerçeği siz de kabul edeceksiniz" ve "Lider olunmaz doğulur koçum" başlığına yer verildi.

        Gol sevinci yaşayan futbolcuların fotoğrafının yer aldığı ilk sayfasında, "Mekanın gerçek sahibi zirvede!" başlığına, son sayfasında da maçtan fotoğraflara yer veren Taka gazetesi, "Kandil yandı fener söndü" ve "Fener'i ezdik 3-1 zirveye yerleştik" görüşlerini paylaştı.

            Kuzey Ekspres gazetesi de "Zirveden selam yola devam" başlığı ile okuyucularına galibiyeti aktardı.

            Gazetenin son sayfasında ise maçın önemli anlarına yer vererek, "Fırtına lider Fenerbahçe'yi Akyazı'ya gömdü, zirveyi ele geçirdi" ve "Eze eze zirveye" denildi.


            TRABZONSPOR AVCI İLE YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR
            Liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile büyük bir dönüşüm yaşayarak yükselişe geçti.

            Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'yı takımın başına getirdikten sonra rakiplerine kolay kolay geçit vermezken, maç başına 2,3 gibi yüksek bir puan ortalaması yakaladı.

            Karadeniz ekibi, geçen sezonun 8. haftası sonrasında göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde 41 lig maçına çıktı.

            Bordo-mavili takım, bu karşılaşmalarda 24 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrılarak, başarılı bir grafik ortaya koydu.

                GEÇEN SEZONKİ MAÇLAR
                Geçen sezon ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo-mavililer, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı 1 maçta da berabere kaldı.

                Trabzonspor, ilk 8 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı.

                Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti.

                Trabzonspor, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirdi.

                BU SEZON TEK NAMAĞLUP
                Trabzonspor, bu sezon ise 9 haftalık bölümde mağlubiyet görmeyerek ligin tek namağlup takımı oldu.

                Karadeniz ekibi, 6 galibiyet, 3 beraberlik ile 21 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturdu.

                LİGDE 224 GÜNDÜR KAYBETMİYOR
                Trabzonspor'un, ligde 224 gündür hiçbir takım bileğini bükemedi.

                Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 21 maçta yenilmedi.

                Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

                DEPLASMANDA YENİLGİSİ YOK
                Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı.

                Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 21 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.

                    SÜPER KUPA'YI MÜZESİNE GETİRDİ
                    Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde TFF Süper Kupa'yı müzesine getirdi.

                    Geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Karadeniz ekibi, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.

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                    Haberler Spor Trabzonspor'un Fenerbahçe zaferi yerel basının manşetlerinde: Lider olunmaz doğulur koçum!
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