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    • Spor
    • 18.10.2021 14:41
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    • 18.10.2021 14:41
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    Trabzonspor'dan flaş sakatlık açıklaması: Peres ve Nwakaeme...

    Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Fenerbahçe mücadelesinde rakibini 3-1 ile geçen Trabzonspor'da Bruno Peres ve Anthony Nwakaeme sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kalmıştı. Bordo-mavili kulüpten iki isim için sakatlık açıklaması geldi.

    AA
    Trabzonspor’dan flaş sakatlık açıklaması

    Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe maçında sakatlanan Bruno Peres ve Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

    Trabzonspor doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

    "Dün oynadığımız müsabakada sakatlanan Bruno Peres'in çekilen MR'ında sağ diz iç yan bağda ikinci derece yırtık tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Yine aynı müsabakada sağ kalçasında gerilme hisseden Anthony Nwakaeme'nin ise tedavisine başlanmış olup yarın MR çekilmesi planlanmaktadır."

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