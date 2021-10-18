Beşiktaş Sporting Lizbon maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi BJK Lizbon maçı şifresiz mi? Bilet fiyatları...

Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting Lizbon'u sahasında konuk edecek olan Beşiktaş'ta gözler maçın oynanacağı güne ve saate çevrildi. Beşiktaş, birçok oyuncusundan yoksun Ajax deplasmanından 2-0'lık skorla mağlup dönmüştü. Karşılaşmayı yakından takip etmek isteyenler, Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Lizbon maçı hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Sorularına yanıt arıyor. İşte mücadele hakkında tüm bilgiler!
BEŞİKTAŞ-SPORTİNG LİZBON ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Sporting Lizbon karşılaşması, 19 Ekim Salı günü saat 19.45'te Vodafone Park'ta oynanacak. Beşiktaş-Sporting Lizbon maçını Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek. Mücadele Exxen platformu üzerinden yayımlanacak.
BEŞİKTAŞ İÇİN TAMAM YA DA DEVAM MAÇI
Şampiyonlar Ligi C Grubunda Ajax, Borussia Dortmund ve Sporting Lizbon ile mücadele eden Siyah Beyazlı takım Vodafone Park'ta oynanan Borussia Dortmund maçından 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. İkinci maçta birçok oyuncusundan yoksun Ajax deplasmanından 2-0'lık skorla mağlup dönen Beşiktaş 3'üncü hafta maçında sahasında Sporting Lizbon'u konuk edecek.