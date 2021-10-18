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    • 18.10.2021 15:03
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    • 18.10.2021 15:03
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    Beşiktaş Sporting Lizbon maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi BJK Lizbon maçı şifresiz mi? Bilet fiyatları...

    Beşiktaş - Sporting Lizbon karşılaşması için heyecan dorukta. Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting Lizbon'u sahasında konuk edecek olan Beşiktaş'ta gözler maçın oynanacağı güne ve saate çevrildi. Beşiktaş, birçok oyuncusundan yoksun Ajax deplasmanından 2-0'lık skorla mağlup dönmüştü. Karşılaşmayı yakından takip etmek isteyenler, Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Lizbon maçı hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Sorularına yanıt arıyor. İşte mücadele hakkında tüm bilgiler!

    takvim.com.tr
    Beşiktaş Sporting Lizbon maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi BJK Lizbon maçı şifresiz mi? Bilet fiyatları...

    Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting Lizbon'u sahasında konuk edecek olan Beşiktaş'ta gözler maçın oynanacağı güne ve saate çevrildi. Beşiktaş, birçok oyuncusundan yoksun Ajax deplasmanından 2-0'lık skorla mağlup dönmüştü. Karşılaşmayı yakından takip etmek isteyenler, Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Lizbon maçı hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Sorularına yanıt arıyor. İşte mücadele hakkında tüm bilgiler!

    BEŞİKTAŞ-SPORTİNG LİZBON ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

    Beşiktaş-Sporting Lizbon karşılaşması, 19 Ekim Salı günü saat 19.45'te Vodafone Park'ta oynanacak. Beşiktaş-Sporting Lizbon maçını Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek. Mücadele Exxen platformu üzerinden yayımlanacak.

    BEŞİKTAŞ İÇİN TAMAM YA DA DEVAM MAÇI

    Şampiyonlar Ligi C Grubunda Ajax, Borussia Dortmund ve Sporting Lizbon ile mücadele eden Siyah Beyazlı takım Vodafone Park'ta oynanan Borussia Dortmund maçından 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. İkinci maçta birçok oyuncusundan yoksun Ajax deplasmanından 2-0'lık skorla mağlup dönen Beşiktaş 3'üncü hafta maçında sahasında Sporting Lizbon'u konuk edecek.

        Sporting karşısında mutlak galibiyet parolası ile çıkacak olan Beşiktaş mücadeleden mağlup ayrılması halinde Şampiyonlar Ligi hayallerine ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme hayallerini çok zora sokacak. Mücadeleden alınacak 3 puan grupta umutlarımızı yeniden yeşertecek. Sporting ile oynanacak ikinci maç öncesinde umutlanmamızı sağlayacak.
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