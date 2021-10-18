Beşiktaş Sporting Lizbon maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi BJK Lizbon maçı şifresiz mi? Bilet fiyatları...

Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting Lizbon'u sahasında konuk edecek olan Beşiktaş'ta gözler maçın oynanacağı güne ve saate çevrildi. Beşiktaş, birçok oyuncusundan yoksun Ajax deplasmanından 2-0'lık skorla mağlup dönmüştü. Karşılaşmayı yakından takip etmek isteyenler, Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Lizbon maçı hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Sorularına yanıt arıyor. İşte mücadele hakkında tüm bilgiler!