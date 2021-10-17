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    • Spor
    • 17.10.2021 15:33
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    • 17.10.2021 15:35
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    Galatasaray - Konyaspor canlı maç izle! 17 Ekim Galatasaray - Konyaspor maçı şifresiz canlı yayın izle! İşte 11’ler…

    Spor severler tarafından heyecanla Galatasaray - Konyaspor canlı maç izle araştırmaları hız kazandı. Süper Lig'in 9. haftasında heyecanlı karşılaşmalar devam ediyor ve Galatasaray – Konyaspor karşılaşması izleyicileri ekrana kilitleyecek. Hakem düdüğünü Arda Kardeşler çalacak ve sarı kırmızılılar ile Konyaspor Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef stadında karşılacak ve canlı yayınla izlemek isteyenler merakla şifreli mi yoksa şifresiz mi olduğunu araştırmaya başladı. 17 Ekim Galatasaray - Konyaspor maçı şifresiz canlı yayın izle seçeneğine haberimizden ulaşabilirsiniz. Galatasaray - Konyaspor canlı maçı ilk 11’leri de yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Galatasaray - Konyaspor canlı maç izle!

    Galatasaray - Konyaspor canlı maç izle! 17 Ekim Galatasaray - Konyaspor maçı şifresiz canlı yayın izle! sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor maçı için nefesler tutuldu ve heyecanlı karşılaşmayı internet üzerinden canlı yayınla takip etmek isteyenler link araştırmasına başladı. Yardımcı Hakem olarak ise Alper Ulusoy'un görev alacağı Galatasaray - Konyaspor karşılaşmasını haberimizden takip edebilirsiniz.

    GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Süper Lig'in 9'uncu hafta mücadelesinde Galatasaray, Konyaspor ile mücadele edecek. 17 Ekim Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

    GALATASARAY KONYASPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil, Mostafa

    Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Endri Çekici, Oğulcan, Bytyqi, Serdar, Amar.

        Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de bugün 41. kez karşı karşıya gelecek.

        GALATASARAY'IN YILDIZLARI MİLLİ ARADAN DÖNDÜ!

        Galatasaray'da milli takım kamplarından dönen Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu, Işık Kaan Arslan, Barış Alper Yılmaz, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Moruţan, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed bugün ilk kez antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

        FERNANDO MUSLERA ÖZEL UÇAKLA GETİRİLECEK!

        Son olarak Brezilya - Uruguay maçında forma giyen Fernando Muslera, özel uçakla İstanbul'a getirilecek ve Konyaspor maçında sahada yer alacak.

        GALATASARAY, İSTANBUL'DA RAKİBİNE MAÇ KAYBETMEDİ

        Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.

        Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 20 lig maçından 16'sını sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.

        İstanbul'da ev sahibi ekip 48, konuk takım ise 15 gol attı.

        EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

        İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.
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        Galatasaray - Konyaspor maçında 11’ler belli oldu
        Haberler Spor Galatasaray - Konyaspor canlı maç izle! 17 Ekim Galatasaray - Konyaspor maçı şifresiz canlı yayın izle! İşte 11’ler…
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