Galatasaray - Konyaspor canlı maç izle! 17 Ekim Galatasaray - Konyaspor maçı şifresiz canlı yayın izle! İşte 11’ler…

Galatasaray - Konyaspor canlı maç izle! 17 Ekim Galatasaray - Konyaspor maçı şifresiz canlı yayın izle! sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor maçı için nefesler tutuldu ve heyecanlı karşılaşmayı internet üzerinden canlı yayınla takip etmek isteyenler link araştırmasına başladı. Yardımcı Hakem olarak ise Alper Ulusoy'un görev alacağı Galatasaray - Konyaspor karşılaşmasını haberimizden takip edebilirsiniz.
GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 9'uncu hafta mücadelesinde Galatasaray, Konyaspor ile mücadele edecek. 17 Ekim Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.
GALATASARAY KONYASPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil, Mostafa
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Endri Çekici, Oğulcan, Bytyqi, Serdar, Amar.