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    • Spor
    • 17.10.2021 16:11
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    • 17.10.2021 16:11
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    Altay - Fatih Karagümrük maçı canlı maç izle! 17 Ekim Süper Lig Altay - Fatih Karagümrük maçı şifresiz canlı yayın izle!

    Süper Lig'in 9. haftasında peş peşe önemli maçlar yer alıyor. Bugün Altay, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Saat 16:00'da başlayacak maç hakkında futbolseverler araştırmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Altay - Fatih Karagümrük maçının hakemi, hangi kanalda yayınlanacağını, 11'leri ve canlı yayın izleme yolları yoğun olarak araştırılıyor. İşte Altay - Fatih Karagümrük maçı canlı maç izleme ekranı! 17 Ekim Süper Lig Altay - Fatih Karagümrük maçı şifresiz canlı yayın izleme seçeneği!

    takvim.com.tr
    Altay - Fatih Karagümrük maçı canlı maç izle!

    Süper Lig'in 9. haftasında Altay, kendi sahasında Fatih Karagümrük ile mücadele edecek. Her iki takım da kıyasıya mücadele sonucunda kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. İzmir'de yapılacak maç hakkında bir çok soru gündemde. Maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Peki 17 Ekim Süper Lig Altay - Fatih Karagümrük maçı şifresiz canlı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Maçın 11'leri ve Altay - Fatih Karagümrük maçı canlı maç izle! 17 Ekim Süper Lig Altay - Fatih Karagümrük maçı şifresiz canlı yayın izle!

    ALTAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    17 Ekim'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabaka beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

    Heyecanlı mücadeleyi canlı izlemek için aşağıdaki linki kopyalayıp yan sekmeden açabilirsiniz.

    https://www.beinconnect.com.tr/kullanici/giris?r=%2Fcanli-tv%2Fbein-sports-haber

    ALTAY SÜPER LİGDE 5. SIRADA!

    Ligde geride kalan 8 maçta 5 galibiyet ve 3 yenilgi alan Altay, 9. haftaya 15 puanla 5. sırada girdi.

    Süper Lig'de en son 1962-1963 sezonunda karşılaşan iki takımdan Altay, geride kalan 8 Süper Lig maçında rakibine karşı 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

    FATİH KARAGÜMRÜK 14 PUAN TOPLADI!

    Süper Lig'in geride kalan bölümünde VavaCars Fatih Karagümrük, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 14 puan topladı.
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    Haberler Spor Altay - Fatih Karagümrük maçı canlı maç izle! 17 Ekim Süper Lig Altay - Fatih Karagümrük maçı şifresiz canlı yayın izle!
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