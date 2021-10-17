Süper Lig'in 9. haftasında Altay, kendi sahasında Fatih Karagümrük ile mücadele edecek. Her iki takım da kıyasıya mücadele sonucunda kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. İzmir'de yapılacak maç hakkında bir çok soru gündemde. Maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Peki 17 Ekim Süper Lig Altay - Fatih Karagümrük maçı şifresiz canlı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Maçın 11'leri ve Altay - Fatih Karagümrük maçı canlı maç izle! 17 Ekim Süper Lig Altay - Fatih Karagümrük maçı şifresiz canlı yayın izle!
ALTAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
17 Ekim'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabaka beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Heyecanlı mücadeleyi canlı izlemek için aşağıdaki linki kopyalayıp yan sekmeden açabilirsiniz.
https://www.beinconnect.com.tr/kullanici/giris?r=%2Fcanli-tv%2Fbein-sports-haber
ALTAY SÜPER LİGDE 5. SIRADA!
Ligde geride kalan 8 maçta 5 galibiyet ve 3 yenilgi alan Altay, 9. haftaya 15 puanla 5. sırada girdi.
Süper Lig'de en son 1962-1963 sezonunda karşılaşan iki takımdan Altay, geride kalan 8 Süper Lig maçında rakibine karşı 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.
FATİH KARAGÜMRÜK 14 PUAN TOPLADI!
Süper Lig'in geride kalan bölümünde VavaCars Fatih Karagümrük, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 14 puan topladı.