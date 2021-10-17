Süper Lig'in 9. haftasında Altay, kendi sahasında Fatih Karagümrük ile mücadele edecek. Her iki takım da kıyasıya mücadele sonucunda kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. İzmir'de yapılacak maç hakkında bir çok soru gündemde. Maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Peki 17 Ekim Süper Lig Altay - Fatih Karagümrük maçı şifresiz canlı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Maçın 11'leri ve Altay - Fatih Karagümrük maçı canlı maç izle! 17 Ekim Süper Lig Altay - Fatih Karagümrük maçı şifresiz canlı yayın izle!