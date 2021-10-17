Son dakika: Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi 2020 yılı için ibra edildi

Galatasaray Spor Kulübü'nün 2020 yılı döneminin görüşüldüğü Olağan Genel Kurulu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından 2020 yılı için Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim mali ve idari yönden ibra edildi.
645 OY KULLANILDI
Salonda 4 masada toplam 8 sandık kuruldu ve üyeler oylarını bu sandıklara attı. Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi. İdari faaliyetler için 645 oy kullanıldı.
343 OYLA İBRA EDİLDİ
Oyların dağılımı 343 ibra, 298 ibrasızlık, 3 çekimser ve 1 iptal şekilde oldu.
Mali faaliyetler için ise 642 oy kullanıldı ve 391 ibra, 241 ibrasızlık ve 10 da çekimser oy çıktı.