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    • 17.10.2021 18:14
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    Son dakika: Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi 2020 yılı için ibra edildi

    Son dakika spor haberleri... Pandemi nedeniyle ertelenen Galatasaray Spor Kulübü 2020 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi.

    DHA
    Cengiz yönetimi ibra edildi!

    Galatasaray Spor Kulübü'nün 2020 yılı döneminin görüşüldüğü Olağan Genel Kurulu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından 2020 yılı için Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim mali ve idari yönden ibra edildi.

    645 OY KULLANILDI
    Salonda 4 masada toplam 8 sandık kuruldu ve üyeler oylarını bu sandıklara attı. Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi. İdari faaliyetler için 645 oy kullanıldı.

    343 OYLA İBRA EDİLDİ
    Oyların dağılımı 343 ibra, 298 ibrasızlık, 3 çekimser ve 1 iptal şekilde oldu.

    Mali faaliyetler için ise 642 oy kullanıldı ve 391 ibra, 241 ibrasızlık ve 10 da çekimser oy çıktı.

        Daha sonra kürsüye çıkan dönemin yönetim kurulu üyesi Okan Böke, "Galatasaray tarihinde ilk defa böyle bir şey ile karşı karşıya kaldık. İki gün üst üste ibra olayı oldu. Pandeminden dolayı Allah ne Galatasarayımıza ne de hiç kimseye böyle bir şeyi yaşatmasın. Mali genel kurulları zamanında yapalım. Sonsuz teşekkür ediyorum. Biz 2020 yılındaki idari ibradan, 2019 yılındaki idari ibrasızlıktan üstümüze düşen dersleri alacağımıza beraber içinde bulunduğum yönetim adına söz veriyorum. Burak başkana da önümüzdeki 3 sene için başarılar diliyorum" dedi.
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