Son dakika: Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi 2020 yılı için ibra edildi

Daha sonra kürsüye çıkan dönemin yönetim kurulu üyesi Okan Böke, "Galatasaray tarihinde ilk defa böyle bir şey ile karşı karşıya kaldık. İki gün üst üste ibra olayı oldu. Pandeminden dolayı Allah ne Galatasarayımıza ne de hiç kimseye böyle bir şeyi yaşatmasın. Mali genel kurulları zamanında yapalım. Sonsuz teşekkür ediyorum. Biz 2020 yılındaki idari ibradan, 2019 yılındaki idari ibrasızlıktan üstümüze düşen dersleri alacağımıza beraber içinde bulunduğum yönetim adına söz veriyorum. Burak başkana da önümüzdeki 3 sene için başarılar diliyorum" dedi.