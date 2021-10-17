Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Kim Min-Jae kırmızı kart gördü!

KİM MİN-JAE İKİNCİ SARIDAN KIRMIZI GÖRDÜ

Kim Min-Jae Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır ile karşı karşıya kalan Djaniny'i ittiği gerekçesiyle Hakem Ali Şansalan tarafından ikinci kez sarı kart ile cezalandırıldı. Kim Min-Jae 2017'den sonra ilk kez kırmızı kart gördü.



(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)