Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Kim Min-Jae kırmızı kart gördü!

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.
Heyecan dozu yüksek mücadelenin 23. dakikasında Kim Min-Jae ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
3. dakikada Rossi'nin attığı golle hızlı başlayan karşılaşmanın 14. dakikasında rakibini çektiği gerekçesiyle sarı kart ile cezalandırılan Kim Min-Jae mücadelenin 23. dakikasında oyun dışı kaldı.
KİM MİN-JAE İKİNCİ SARIDAN KIRMIZI GÖRDÜ
Kim Min-Jae Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır ile karşı karşıya kalan Djaniny'i ittiği gerekçesiyle Hakem Ali Şansalan tarafından ikinci kez sarı kart ile cezalandırıldı. Kim Min-Jae 2017'den sonra ilk kez kırmızı kart gördü.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)