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    • 17.10.2021 20:02
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    Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Kim Min-Jae kırmızı kart gördü!

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Heyecan dozu yüksek mücadelenin 23. dakikasında Kim Min-Jae ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. İşte Kim Min-Jae'nin oyun dışı kaldığı pozisyonun detayları...

    Dev maçta kırmızı çıktı!

    Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

    Heyecan dozu yüksek mücadelenin 23. dakikasında Kim Min-Jae ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

    3. dakikada Rossi'nin attığı golle hızlı başlayan karşılaşmanın 14. dakikasında rakibini çektiği gerekçesiyle sarı kart ile cezalandırılan Kim Min-Jae mücadelenin 23. dakikasında oyun dışı kaldı.

    KİM MİN-JAE İKİNCİ SARIDAN KIRMIZI GÖRDÜ
    Kim Min-Jae Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır ile karşı karşıya kalan Djaniny'i ittiği gerekçesiyle Hakem Ali Şansalan tarafından ikinci kez sarı kart ile cezalandırıldı. Kim Min-Jae 2017'den sonra ilk kez kırmızı kart gördü.


    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
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        Haberler Spor Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Kim Min-Jae kırmızı kart gördü!
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