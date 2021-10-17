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    • Spor
    • 17.10.2021 14:47
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    • 17.10.2021 14:47
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    CANLI | Galatasaray - Konyaspor maçında 11'ler belli oldu

    Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde namağlup Konyaspor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayacak zorlu karşılaşma öncesi her iki ekibin de 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

    Galatasaray - Konyaspor maçında 11’ler belli oldu

    Süper Lig 9. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ve Rizespor maçlarında geriden gelerek galibiyeti yakalayan ve büyük bir çıkış içerisinde olan Galatasaray, NEF Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

    GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Galatasaray - Konyaspor maçı 17 Ekim Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

    GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ
    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil, Mostafa
    Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Soner, Michalak, Serdar Gürler, Bytyqi, Endri Çekici (muhtemel)

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    Galatasaray - Konyaspor maçında 11’ler belli oldu
    Haberler Spor CANLI | Galatasaray - Konyaspor maçında 11'ler belli oldu
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