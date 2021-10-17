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    • Spor
    • 17.10.2021 13:33
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    • 17.10.2021 13:48
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    CANLI | Kasımpaşa - Göztepe maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'de 9. hafta heyecanı sürüyor. Günün ilk karşılaşmasında Kasımpaşa evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Zorlu karşılaşmada ilk düdük saat 13.30'da çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

    CANLI | Kasımpaşa - Göztepe

    Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Milli aranın ardından lig maratonu 9. hafta maçlarıyla başladı. Günün ilk maçında Kasımpaşa sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.

    Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor.

    KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Saat 13:30'da başlayan Kasımpaşa - Göztepe maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

    İLK 11'LER
    Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Eren, Tarkan, Travnik, Eysseric, Dirar, Yusuf, Jorgensen
    Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Kahraman, Atakan Rıdvan, Burekovic, Yalçın, Nwobodo, Halil, Cherif, Jahovic

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