CANLI | Kasımpaşa - Göztepe maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Milli aranın ardından lig maratonu 9. hafta maçlarıyla başladı. Günün ilk maçında Kasımpaşa sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor.

KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Kasımpaşa - Göztepe maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Eren, Tarkan, Travnik, Eysseric, Dirar, Yusuf, Jorgensen

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Kahraman, Atakan Rıdvan, Burekovic, Yalçın, Nwobodo, Halil, Cherif, Jahovic