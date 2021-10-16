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    • Spor
    • 16.10.2021 13:56
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    • 16.10.2021 14:03
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    Giresunspor evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor! Canlı yayın hangi kanalda, hakemi kim?

    Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Ligin son sırasındaki iki takımdan Giresunspor 5 puanla 19, Çaykur Rizespor ise 1 puanla 20. sırada bulunuyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

    Giresunspor - Çaykur Rizespor CANLI

    Süper Lig 'in 9. haftasında Giresunspor ile Çaykur Rizespor, Karadeniz derbisinde kozlarını paylaşıyor. İlk galibiyetini geçen hafta alarak morallenen Giresunspor, sahasında kazanmayı amaçlıyor. 9 haftada galibiyeti olmayan tek takım olan Çaykur Rizespor ise deplasmandan 3 puan çıkarıp hasreti dindirmek istiyor. Giresunspor 5 puanla 19, Çaykur Rizespor ise 1 puanla 20. sırada bulunuyor.

    GİRESUNSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR

    STAT: Çotanak
    SAAT: 13.30
    HAKEM: Erkan Özdamar
    YAYIN: BeIN Sports 1

    GİRESUNSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR (CANLI)

    Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Emre, Traore, Flavio, Diabate, Shapi, Sergio, Umut
    Çaykur Rizespor: Gökhan, Boyd, Holmen, Selim, Cemali, Dabo, Djokovic, Boldrin, Sabo, Umar, Bolasie

    Saat 13.30'da başlayan zorlu mücadeleyi Erkan Özdamar yönetiyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını Hakan Karabalcık ve Candaş Elbil yapıyor. Dördüncü hakemliği Burak Pakkan üstleniyor. VAR'da Erkan Engin, AVAR'da ise Mustafa Kürşad Filiz bulunuyor.

    GİRESUN TAM KADRO, RİZE'DE 4 EKSİK

    Maç öncesinde Giresunspor'da eksik oyuncu bulunmuyor. Çaykur Rizespor'da ise Monzango, Gökhan Gönül, Yasin Pehlivan ve Ronaldo Mendes sakatlıkları sebebiyle forma giyemiyor.

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