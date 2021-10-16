Giresunspor evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor! Canlı yayın hangi kanalda, hakemi kim?

GİRESUNSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR (CANLI)

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Emre, Traore, Flavio, Diabate, Shapi, Sergio, Umut

Çaykur Rizespor: Gökhan, Boyd, Holmen, Selim, Cemali, Dabo, Djokovic, Boldrin, Sabo, Umar, Bolasie

Saat 13.30'da başlayan zorlu mücadeleyi Erkan Özdamar yönetiyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını Hakan Karabalcık ve Candaş Elbil yapıyor. Dördüncü hakemliği Burak Pakkan üstleniyor. VAR'da Erkan Engin, AVAR'da ise Mustafa Kürşad Filiz bulunuyor.

GİRESUN TAM KADRO, RİZE'DE 4 EKSİK

Maç öncesinde Giresunspor'da eksik oyuncu bulunmuyor. Çaykur Rizespor'da ise Monzango, Gökhan Gönül, Yasin Pehlivan ve Ronaldo Mendes sakatlıkları sebebiyle forma giyemiyor.