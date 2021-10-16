Drogba'dan yıllar sonra itiraf: Fenerbahçe maçında ırkçılık yaşadım

İşini en iyi yapmasının ırkçılara en güzel cevap olduğunu söyleyen eski golcü, "Bir etki oluşturmak için, yaptığın işi en iyi şekilde yapmak önemli. En güçlü olabilirsen, bu daha önemli. Ben bu yolla insanları saygı duymaya zorladım.