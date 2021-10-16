Giresunspor evinde Çaykur Rizespor'u mağlup etti! Rizespor ateş hattına düştü

Giresunspor, kendisi adına büyük önem taşıyan maçta Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. 62. dakikada Diabete'nin getirdiği topta Selim Ay şanssız bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Karadeniz ekibi Hakan Keleş yönetiminde bu sezon ikinci galibiyetini aldı.

SULEYMANOV'DAN HARİKA GOL!