Giresunspor evinde Çaykur Rizespor'u mağlup etti! Rizespor ateş hattına düştü

Giresunspor, kendisi adına büyük önem taşıyan maçta Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. 62. dakikada Diabete'nin getirdiği topta Selim Ay şanssız bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Karadeniz ekibi Hakan Keleş yönetiminde bu sezon ikinci galibiyetini aldı.
SULEYMANOV'DAN HARİKA GOL!
Giresunspor, 90+3 dakikada Rizespor karşısında durumu 2-0'a getirdi. Shapi Suleymanov önce savunmayı sonra kaleciyi geçerek harika bir gol attı.
HAMZA HAMZAOĞLU İKİNCİ MAÇINDA DA KAYBETTİ
Bülent Uygun'un yerine göreve gelen Hamza Hamzaoğlu, ikinci maçında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Milli aradan önce Galatasaray'a 3-2 kaybeden Rizespor, Giresun'dan da çıkamadı.
9 MAÇTA 1 PUAN!