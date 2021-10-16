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    • 16.10.2021 13:56
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    • 16.10.2021 15:47
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    Giresunspor evinde Çaykur Rizespor'u mağlup etti! Rizespor ateş hattına düştü

    Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor, evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. 12. dakikada Tyler Boyd'un oyundan atılmasıyla yaklaşık 85 dakikayı on kişi oynayan Çaykur Rizespor, ateş hattının dibinde yer aldı. Rizespor'un ligde henüz galibiyeti yok. Shapi Suleymanov'un golü maça noktayı koydu. Haberin detayları...

    Rizespor ateş hattında

    Giresunspor, kendisi adına büyük önem taşıyan maçta Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. 62. dakikada Diabete'nin getirdiği topta Selim Ay şanssız bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Karadeniz ekibi Hakan Keleş yönetiminde bu sezon ikinci galibiyetini aldı.

    SULEYMANOV'DAN HARİKA GOL!

    Giresunspor, 90+3 dakikada Rizespor karşısında durumu 2-0'a getirdi. Shapi Suleymanov önce savunmayı sonra kaleciyi geçerek harika bir gol attı.

    HAMZA HAMZAOĞLU İKİNCİ MAÇINDA DA KAYBETTİ

    Bülent Uygun'un yerine göreve gelen Hamza Hamzaoğlu, ikinci maçında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Milli aradan önce Galatasaray'a 3-2 kaybeden Rizespor, Giresun'dan da çıkamadı.

    9 MAÇTA 1 PUAN!

        Çaykur Rizespor, oynadığı 9 maçta bir puan çıkararak kötü gidişini devam ettirdi. Rizespor, bu 9 maçta 20 gol yerken 6 gol atabildi.

        Giresunspor, 90+3 dakikada Rizespor karşısında durumu 2-0'a getirdi.

        Konuk takım ise 9 hafta sonunda 1 puanda kalarak ligin son sırasında yer aldı.

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