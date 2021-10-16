Dev derbi öncesi istatistikler göze çarpıyor! Trabzonspor ilk 15 dakikada 6 gol attı, Fenerbahçe ise hiç yemedi!

SZALAI&KIM GEÇİT VERMİYOR

Fenerbahçe'nin savunmadaki 2 kozu Szalai ve Kim performanları ve istikrarlarıyla rakip hücumcuların korkulu rüyası oldu. Fenerbahçe bu sayede ligin en az gol yiyen takımı da olmuş durumda.

MESUT: TEK BİR AMACIM VAR!

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil doğum günü nedeniyle açıklama yaptı. Mesut Özil, "Çocukluk aşkım Fenerbahçe'deyim. Kendimi sorumlu hissediyorum. Tek bir amacım var o da Fenerbahçe taraftarını mutlu etmek. Bu camiada sevilmek özel bir duygu" dedi.