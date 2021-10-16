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    Dev derbi öncesi istatistikler göze çarpıyor! Trabzonspor ilk 15 dakikada 6 gol attı, Fenerbahçe ise hiç yemedi!

    2021/2022 sezonunun 2. derbisinde Trabzonspor, lider Fenerbahçe'yi yarın evinde ağırlayacak. Ligde ilk 2 sırayı alan iki takımın istatistikleri masaya yatırıldığında Trabzon ile F.Bahçe'nin aslında farklı futbol mantalitesine sahip takımlar olduğu ortaya çıktı. Bu derbi teknik ile gücün mücadelesi olacak. Trabzonspor hücum performansı ve teknik olarak istatistiklerde Fenerbahçe'ye üstünlük sağladı. Ancak fiziksel kapasite ve savunma hamlelerindeki başarıda Fenerbahçe daha üstün.

    Teknik mi güç mü?
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    2021/2022 sezonunun 2. derbisinde Trabzonspor, lider Fenerbahçe'yi yarın evinde ağırlayacak. Ligde ilk 2 sırayı alan iki takımın istatistikleri masaya yatırıldığında Trabzon ile F.Bahçe'nin aslında farklı futbol mantalitesine sahip takımlar olduğu ortaya çıktı. Bu derbi teknik ile gücün mücadelesi olacak.

    HÜCUMDA TRABZON ÖNDE


    Trabzonspor gol sayısı, şut, isabetli şut, topla oynama oranı, pas sayısı ve isabetli pas oranı gibi hücum ve tekniğe dayalı istatistiklerin tamamında Fenerbahçe'nin önünde gözüküyor.

        SAVUNMADA İSE FENERBAHÇE
        Buna karşın Fenerbahçe de top çalma, top kesme, ikili mücadele, pas arası gibi savunma ve fiziksel kapasiteyi ilgilendiren tüm istatistiklede Trabzonspor'a üstünlük sağlamış durumda.

        İLK 15 DAKİKAYA DİKKAT...
        Trabzon'un ilk 15 dakikada 6 gol atması, Fenerbahçe'nin ise ilk 15 dakikada hiç gol yememesi de bu istatistiğin bir yansıması oldu. Tekniğin mi yoksa gücün mi kazanacağı ise yarın belli olacak.

        BAKASETAS'A 'VUR' EMRİ
        Trabzonspor'un hücumdaki en etkili silahlarından olan Bakasetas golleri ve asistleriyle takımını taşıyor. Uzaktan attığı goller de hafızalara kazındı. Avcı, Bakasetas'a "Kaleyi görünce vur" emrini verdi.

            SZALAI&KIM GEÇİT VERMİYOR
            Fenerbahçe'nin savunmadaki 2 kozu Szalai ve Kim performanları ve istikrarlarıyla rakip hücumcuların korkulu rüyası oldu. Fenerbahçe bu sayede ligin en az gol yiyen takımı da olmuş durumda.

            MESUT: TEK BİR AMACIM VAR!
            Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil doğum günü nedeniyle açıklama yaptı. Mesut Özil, "Çocukluk aşkım Fenerbahçe'deyim. Kendimi sorumlu hissediyorum. Tek bir amacım var o da Fenerbahçe taraftarını mutlu etmek. Bu camiada sevilmek özel bir duygu" dedi.

            LUIZ GUSTAVO YİNE DİNLENDİRİLDİ
            Fenerbahçe Trabzonspor derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Pereira yönetimindeki idman 1.5 saat sürdü. İrfancan Kahveci kademeli olarak takımla birlikte çalışmalara katılırken Luiz Gustavo önceki gün olduğu gibi dün de dinlendirildi. Brezilyalı ön liberonun derbi maçta görev yapacağı ancak hafif ağrısı olduğu için riske edilmediği ifade edildi.

            VALENCİA MÜJDESİ
            Perşembeyi cumaya bağlayan gece Kolombiya-Ekvador maçında 11'de sahaya çıkan ve 0-0 sona eren maçta 63 dakika sahada kalan Enner Valencia, özel uçakla İstanbul'a geldi. Trabzon'a gidecek kafilede ismi yazılı olan Ekvadorlu yıldızın, derbinin 2. yarısında görev alması bekleniyor.
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            Haberler Spor Dev derbi öncesi istatistikler göze çarpıyor! Trabzonspor ilk 15 dakikada 6 gol attı, Fenerbahçe ise hiç yemedi!
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