Brezilya Uruguay’ı 4 golle mağlup etti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brazilya, evinde Uruguay'ı 4-1 yenerken Fernando Muslera da maçta Uruguay'ın kalesinde yer aldı. Brazilya'nın golleri 10. dakikada Neymar, 18. ve 58'de Raphinha ve 83'te Gabriel'den gelirken Uruguay'ın tek golünü Luis Suarez'den geldi.
DEV ORGANİZASYONUN TARİHİ BELLİ OLDU
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tarihi belli oldu. Dev organizasyon, 10-17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek... Geçen sezon şampiyonluğu Jose Manuel Diaz Gallego kazanmıştı.