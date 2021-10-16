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    Brezilya Uruguay’ı 4 golle mağlup etti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brazilya, evinde Uruguay'ı 4-1 yenerken Fernando Muslera da maçta Uruguay'ın kalesinde yer aldı. Brazilya'nın golleri 10. dakikada Neymar, 18. ve 58'de Raphinha ve 83'te Gabriel'den gelirken Uruguay'ın tek golünü Luis Suarez'den geldi.

    Brezilya Uruguay’ı 4 golle mağlup etti

    2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brazilya, evinde Uruguay'ı 4-1 yenerken Fernando Muslera da maçta Uruguay'ın kalesinde yer aldı. Brazilya'nın golleri 10. dakikada Neymar, 18. ve 58'de Raphinha ve 83'te Gabriel'den gelirken Uruguay'ın tek golünü Luis Suarez'den geldi.

    DEV ORGANİZASYONUN TARİHİ BELLİ OLDU
    57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tarihi belli oldu. Dev organizasyon, 10-17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek... Geçen sezon şampiyonluğu Jose Manuel Diaz Gallego kazanmıştı.

    SİVASSPOR-ANTALYASPOR
    Süper Lig'de bugün 3 maç var. Karadeniz derbisinde saat 13.30'da Giresun ile Ç.Rizespor karşılaşacak. Saat 16.00'da ise Sivasspor, Antalya'yı konuk edecek. A.Demir ve Malatya ise saat 19.00'da kapışacak.

        YERLİ YILDIZLAR İMZAYI ATTI
        Trabzonspor iç transferde dün önemli bir adım attı... Bordo-Mavililer'de Erce Kardeşler, Murat Cem Akpınar, Ahmetcan Kaplan ve Serkan Asan ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Gözler Yusuf Sarı, Edgar ve Nwakaeme'ye çevrildi.

        FIRTINA'DA KEYİFLER YERİNDE
        Trabzon'da tedbir amaçlı dinlendirilen oyuncuların da takıma katılmasıyla Fenerbahçe maçı öncesi sakatlığı devam eden sadece Marek Hamsik, Koita ve Abdulkadir Parmak kaldı. Nwakaeme, Dorukhan, İsmail ve Serkan sakatlıklarını tamamen atlatarak takıma katıldı.

        OYUN PLANINA SADIK KALACAĞIZ
        Trabzon'un hocası Abdullah Avcı, "F.Bahçe'ye karşı oyun planımıza sadık kalacağız. Kırılma anlarında dahi bundan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

            ANADOLU EFES TEPETAKLAK!
            Anadolu Efes, THY Euroleague'in 4. hafta maçında deplasmanda Olimpia Milano'ya 75-71 yenildi. Euroleague'in son şampiyonu olan Lacivert-Beyazlılar, bu sonuçla bu sezonki 4. maçından da mağlup ayrıldı. Anadolu Efes adına Vasilije Micic 17, Shane Larkin ise 13 sayıyla oynamalarına rağmen yenilgiyi önleyemedi.

            BUSENAZ'A BÜYÜK ONUR
            Olimpiyat şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli'nin isminin Bayburt Üniversitesi'nin spor salonuna verileceği bildirildi. Törenin 18 Ekim Pazartesi günü yapılacağı bildirildi.

            CİMNASTİK OYUNLARI MERSİN'DE
            Mersin'de 2020 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle ertelenen 5. Akdeniz Cimnastik Oyunlarının 2022'de yine Mersin'de yapılmasına karar verildi.

                GAZİANTEP İLK PEŞİNDE
                Bu sezon dış saha galibiyeti bulunmayan Gaziantep FK, pazartesi günü Hatay'ı deplasmanda yenrmek istiyor. Muhammed Demir, "Deplasman galibiyetine ihtiyacımız var" dedi.

                EMRE KILINÇ İLK 11'E
                Konyaspor maçı öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i büyük oranda şekillendi. Fatih Terim'in kırmızı kart cezalısı Berkan Kutlu'nun yerine orta alanda Emre Kılınç'ı oynatmayı düşündüğü öğrenildi.
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                Bursa’da tarihi silüet gün yüzüne çıkıyor
                Haberler Spor Brezilya Uruguay’ı 4 golle mağlup etti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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