Brezilya Uruguay’ı 4 golle mağlup etti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

SİVASSPOR-ANTALYASPOR

Süper Lig'de bugün 3 maç var. Karadeniz derbisinde saat 13.30'da Giresun ile Ç.Rizespor karşılaşacak. Saat 16.00'da ise Sivasspor, Antalya'yı konuk edecek. A.Demir ve Malatya ise saat 19.00'da kapışacak.