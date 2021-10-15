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    • 15.10.2021 11:53
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    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı öncesi taraftara çağrı

    Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi öncesi bordo-mavili ekibin başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Taraftara seslenen Ağaoğlu, "Taraftarımızın desteği bizim için çok önemli, onlara bu yolda ihtiyacımız var." dedi.

    Ağaoğlu’ndan derbi öncesi taraftara çağrı
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    Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi bordo-mavili takım başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Taraftara seslenen Ağaoğlu, "Taraftarımızın desteği bizim için çok önemli, onlara bu yolda ihtiyacımız var. Taraftarımızın bu maçta biletlere göstereceği ilgi önemli. Biraz sabırlı olmamız gerekiyor." dedi.



    İŞTE AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:
    Trabzonspor'un bu seneki mücadelesi şampiyonluk mücadelesi. Taraftarımızın desteği bizim için çok önemli, onlara bu yolda ihtiyacımız var. Taraftarımızın bu maçta biletlere göstereceği ilgi önemli. Biraz sabırlı olmamız gerekiyor.

    Ligin 9. haftasındayız. Umut verici, bizi başarıya taşıyacak bir kadromuz var. 38 hafta var, sadece 9 hafta geride kaldı. Geri düşebiliriz, bunları telafi edecek zamanımız var, o güce de sahibiz. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadan, taraftarımızın desteği arkamızda olursa üstünden gelemeyeceğimiz bir şey yok.

        10 kişi kalmamıza rağmen Konya'da aldığımız beraberlik, Galatasaray karşısında 2-0 geriye düştükten sonra geri gelmemiz önemli. Taraftarlardan ricamız, Fenerbahçe maçında 90 dakika o desteği, enerjiyi oyuncularımıza göstermeleri.

        Taraftarların maça büyük ilgisi var. Taraftarlardan ricam, 90 dakika desteği eksik etmesinler. Fenerbahçe maçına her yönüyle hazırız. 21 bin taraftarın enerjisine, desteğine ihtiyaç var. Sonuna kadar destek gelirse, bu maçtan arzu ettiğimiz skorla çıkarız.

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