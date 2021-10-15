Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı öncesi taraftara çağrı

Ligin 9. haftasındayız. Umut verici, bizi başarıya taşıyacak bir kadromuz var. 38 hafta var, sadece 9 hafta geride kaldı. Geri düşebiliriz, bunları telafi edecek zamanımız var, o güce de sahibiz. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadan, taraftarımızın desteği arkamızda olursa üstünden gelemeyeceğimiz bir şey yok.