Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı öncesi taraftara çağrı

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi bordo-mavili takım başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Taraftara seslenen Ağaoğlu, "Taraftarımızın desteği bizim için çok önemli, onlara bu yolda ihtiyacımız var. Taraftarımızın bu maçta biletlere göstereceği ilgi önemli. Biraz sabırlı olmamız gerekiyor." dedi.
İŞTE AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:
Trabzonspor'un bu seneki mücadelesi şampiyonluk mücadelesi. Taraftarımızın desteği bizim için çok önemli, onlara bu yolda ihtiyacımız var. Taraftarımızın bu maçta biletlere göstereceği ilgi önemli. Biraz sabırlı olmamız gerekiyor.
Ligin 9. haftasındayız. Umut verici, bizi başarıya taşıyacak bir kadromuz var. 38 hafta var, sadece 9 hafta geride kaldı. Geri düşebiliriz, bunları telafi edecek zamanımız var, o güce de sahibiz. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadan, taraftarımızın desteği arkamızda olursa üstünden gelemeyeceğimiz bir şey yok.