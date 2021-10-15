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    • Spor
    • 15.10.2021 16:34
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    • 15.10.2021 16:34
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    Başakşehir - Beşiktaş canlı maç izle! 15 Ekim Süper Lig Başakşehir - Beşiktaş BJK maçı şifresiz canlı yayın izle!

    Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. Bu hafta açılış maçında Beşiktaş, Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Bugün oynanacak müsabakada Emre Belözoğlu'nun başında sahaya çıkacağı ilk resmi müsabaka olacak. Beşiktaş'ta 5 eksik bulunuyor. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma hakkında taraftarlar yayın saati ve hangi kanalda canlı izlenebileceğini araştırmaya başladı.Peki, Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta? Başakşehir - Beşiktaş maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte 15 Ekim Başakşehir - Beşiktaş BJK maçı şifresiz canlı yayın izle seçenekleri!

    takvim.com.tr
    Başakşehir - Beşiktaş canlı maç izle! 15 Ekim Süper Lig Başakşehir - Beşiktaş BJK maçı şifresiz canlı yayın izle!

    Başakşehir Beşiktaş maçı hakkında aramalar hız kazandı. Buhafta açılış maçında Beşiktaş Başakşehir'in sahasına konuk olacak. Müsabakayı yakından takip edecek yurttaşlar maçın saati ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta? Başakşehir - Beşiktaş maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte 15 Ekim Başakşehir - Beşiktaş BJK maçı şifresiz canlı yayın izle seçenekleri!

    BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE!

    Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maçı izlemek için aşağıdaki linki kopyalayıp yan sekmeden açabilirsiniz.

    https://www.beinconnect.com.tr/kullanici/giris?r=%2Fcanli-tv%2Fbein-sports-haber

    BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

    Başakşehir - Beşiktaş maçı 15 Ekim Cuma günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Müsabaka öncesinde ve sonrasında tüm detaylar A Spor ekranlarında yer alacak.

        BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

        Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Visca, Aleksic, Deniz (Chadli), Okaka.

        Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, Atiba (Alex), Larin, Batshuayi

        EMRE BELÖZOĞLU'NUN İLK RESMİ MAÇI!

        Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Başakşehir, Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirdi. Süper Lig'in 9. haftasında oyanancak Beşiktaş maçı, Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'in başında sahaya çıkacağı ilk resmi müsabaka olacak.

        KOCAELİSPOR İLE HAZIRLIK MAÇI YAPILDI!

        Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Başakşehir, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'u 3-1 yendi. Başakşehir'in gollerini Edin Visca (2) ve Berkay Özcan kaydetti. Kocaelispor'un golünü ise Benhur Keser attı.

        BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

        Sakatlığı bulunan Miralem Pjanic, dünkü antrenmanda bireysel çalışmalarını tamamladı ve tedaviye devam etti. Sergen Yalçın, oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor ve sağlık ekibinden sürekli olarak bilgi alıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, yıldız ismi görevlendirmek için yüzde yüz hazır olmasını beklediği kaydedildi.

        2 İSİM KADRODA YER ALMAYACAK

        Kartal'da sakatlıkları henüz geçmeyen N'Koudou ve Mehmet Topal ise maç kadrosunda yer almayacak.

        BEŞİKTAŞ GEÇEN SEZON RAKİBİNİ 3 KEZ AYNI SKORLA YENDİ

        Beşiktaş, geçen sezon ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 3 maçta Medipol Başakşehir'e 3-2'lik skorlarla üstünlük kurmayı başardı.

        Rekabette her iki ekip de birbirlerine 37'şer gol kaydetti.

        LİG MAÇLARI

        İki ekip Süper Lig'de 26 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş 7'şer galibiyete imza attı.
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        Haberler Spor Başakşehir - Beşiktaş canlı maç izle! 15 Ekim Süper Lig Başakşehir - Beşiktaş BJK maçı şifresiz canlı yayın izle!
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