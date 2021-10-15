Başakşehir - Beşiktaş canlı maç izle! 15 Ekim Süper Lig Başakşehir - Beşiktaş BJK maçı şifresiz canlı yayın izle!

2 İSİM KADRODA YER ALMAYACAK

Kartal'da sakatlıkları henüz geçmeyen N'Koudou ve Mehmet Topal ise maç kadrosunda yer almayacak.

BEŞİKTAŞ GEÇEN SEZON RAKİBİNİ 3 KEZ AYNI SKORLA YENDİ

Beşiktaş, geçen sezon ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 3 maçta Medipol Başakşehir'e 3-2'lik skorlarla üstünlük kurmayı başardı.

Rekabette her iki ekip de birbirlerine 37'şer gol kaydetti.

LİG MAÇLARI

İki ekip Süper Lig'de 26 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş 7'şer galibiyete imza attı.