Erling Haaland için zor diye bir şey yok! Borussia Dortmund'un gol makinesi 3 tane topu üst üste dizdi sonrasında yapılmazı yaptı... Borussia Dortmund'un Norveçli gol makinesi Erling Haaland için zor top yok... Avrupa futbolunun son dönemde yetiştirdiği yıldızlardan biri olan, pek çok dev kulübün de iştahını kabartan Erling Haaland, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla çok konuşuldu. Haaland, antrenmanda sergilediği gösteriyle 'yok artık' dedirtti. Daha şimdiden futbolun yıldızlarından biri olarak gösterilen Haaland'ın şovuna binlerce beğeni ve yorum yağdı. İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşım...