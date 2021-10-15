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    • 15.10.2021 10:38
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    • 15.10.2021 10:38
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    Erling Haaland için zor diye bir şey yok! Borussia Dortmund'un gol makinesi 3 tane topu üst üste dizdi sonrasında yapılmazı yaptı

    21 yaşındaki Norveçli gol makinesi Erling Haaland yine yaptı yapacağını... Bundesliga'da Borussia Dortmund forması giyen, Kylian Mbappe ile transfer gündeminin en tepesinde yer alan 21 yaşında Erling Haaland, sosyal medyada yaptığı şovla 'pes' dedirtti. Başta Premier Lig ekipleri olmak üzere pek çok Avrupa devinin gözüne kestirdiği Haaland, 3 topu üst üste dizdikten sonra sıra dışı bir gösteriye imzasını attı. İşte Haaland'ın sosyal medyada çok konuşulan o paylaşımı...

    Montaj olamayacak kadar Haaland! Bu kadarına pes

    Erling Haaland için zor diye bir şey yok! Borussia Dortmund'un gol makinesi 3 tane topu üst üste dizdi sonrasında yapılmazı yaptı... Borussia Dortmund'un Norveçli gol makinesi Erling Haaland için zor top yok... Avrupa futbolunun son dönemde yetiştirdiği yıldızlardan biri olan, pek çok dev kulübün de iştahını kabartan Erling Haaland, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla çok konuşuldu. Haaland, antrenmanda sergilediği gösteriyle 'yok artık' dedirtti. Daha şimdiden futbolun yıldızlarından biri olarak gösterilen Haaland'ın şovuna binlerce beğeni ve yorum yağdı. İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşım...

    Hakkında birçok transfer dedikodusu olan ve astronomik bonservis ücretlerinin konuşulduğu Haaland, Manchester City, PSG, Barcelona, Real Madrid gibi takımların radarında.

    Liglere verilen milli aranın ardından Borussia Dortmund ile antrenmanlarına devam eden Haaland, antrenmanda adeta imkansızı başardı.

        Bundesliga resmi sosyal medya hesabının paylaştığı videoda, 3 futbol topunu üst üste koyan yıldız golcü, 3 futbol topunu da sırayla aynı noktaya isabet ettirdi.

        DEV KULÜPLER PEŞİNDE

        Borussia Dortmund'a ilk transfer olduğu dönemdeki gibi Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam eden yıldız futbolcu yine birçok takım tarafından yakından takip ediliyor. Erling Haaland'ın yeni takımıyla ilgili bu kez İngiliz basını flaş bir haber yazdı...

        DEVRE ARASINDA GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

        İngiltere basınından The Times'ta yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Manchester City, Erling Haaland transferi için devre arasında Borussia Dortmund ile pazarlıklara başlayacak.

            SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALANACAK

            İngiliz ekibinin Erling Haaland için sunacağı teklifin ayrıntıları da ortaya çıktı. Manchester City'nin, Norveçli golcü için 75 milyon euroluk satın alma opsiyonu ödeyeceği belirtildi.

            İNANILMAZ İSTATİSTİK

            Erling Haaland için Borussia Dortmund günleri oldukça parlak geçiyor. Genç oyuncu Bundesliga temsilcisinde şu ana kadar 67 resmi maçta süre aldı. Golcü futbolcu bu karşılaşmalarda 68 gol attı. Deneyimli oyuncu aynı zamanda 18 asist üretti.

            DORTMUND 20 MİLYON EURO ÖDEDİ

            Alman ekibinin 2019-2020 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcu, o dönemde de birçok takım tarafından takip ediliyordu. Dortmund, Haaland transferi için RB Salzburg'a 20 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
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                Haberler Spor Erling Haaland için zor diye bir şey yok! Borussia Dortmund'un gol makinesi 3 tane topu üst üste dizdi sonrasında yapılmazı yaptı
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