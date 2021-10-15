Galatasaray Başkanı Burak Elmas: VAR'daki hatalar kasıtlı yapılıyor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas özel açıklamalara imza attı. Elmas, Süper Lig'deki VAR sistemine eleştirilerde bulundu. Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı, "Rize'de yediğimiz ilk gol faul gibi gözükmedi, bayağı fauldü. Kimseyi rencide etmemeye çalışıyorum. Zaten hakem müessesemiz kötü. Son golü atmasak Rize'de biz şikayet ediyor olacaktık. Biz atınca Rize şikayet etti. İki takım adına da ciddi hatalar yaptı maçın hakemi. Sistem değişmeli. VAR hakemleriyle ilgili ciddi bir standart problemi var. Biz de bütün rakiplerimiz de bundan mağdur. VAR'da yapılan ya da yapılmayanları asla hoşgörmüyorum. Kasıtlı yapıldığını düşünüyorum. Türk hakemliğinde ciddi bir eğitim problemi var" dedi. Burak Elmas, "Yeniden yapılandırma anlaşması imzaladık. Ödenmez diye sorumsuz davranamayız biz Galatasaray olarak... Biz, Galatasaray'ın geleceği için cesur kararlar alacağız. Çok ciddi önlemler alıyoruz" diye konuştu.