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    • 14.10.2021 17:19
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    Zehra Güneş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? İnstagram hesabı ne? Zehra Güneş'in sevgilisi kim?

    Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Güneş, katıldığı canlı yayın programında erkek arkadaş ile ilgili soruya verdiği cevap stüdyoda herkesi güldürdü. Voleybola 12 yaşında başlayan Zehra Güneş son zamanların en çok konuşulan oyuncusu konumunda. Başarısı kadar güzelliği ile de dikkat çeken Güneş katıldığı programda 'Erkek arkadaş kullanmıyorum' sözleriyle gündeme geldi. Peki Zehra Güneş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? İnstagram hesabı ne? Zehra Güneş'in sevgilisi kim?

    takvim.com.tr
    Zehra Güneş kimdir?

    Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı oyuncu Zehra Güneş, takım arkadaşları Hande Baladın ve Meryem Boz ile birlikte bir televizyon programına konuk oldu. Programda sempatik halleriyle dikkat çeken Güneş birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen "Erkek arkadaşın var mı?" sorusuna esprili bir dille cevap veren başarılı oyuncu daha çok kariyer odaklı düşündüğünü bu nedenle aşk işlerine uzak durduğunu söyledi. Programın ardından Zehra Güneş hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki; Zehra Güneş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? İnstagram hesabı ne? Zehra Güneş'in sevgilisi kim?

    ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? BOYU KAÇ? İNSTAGRAM HESABI NE?

    Zehra Güneş 7 Temmuz 1999 İstanbul Kartal doğumludur. 22 yaşındaki Güneş 1,97 m boyunda ve 88 kilodur. Başarılı voleybol oyuncusu şu anda Vakıfbank SK ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu. Orta oyuncu pozisyonunda görev almaktadır.

    12 yaşında VakıfBank'ta voleybola adım atan Zehra Güneş iki yıl üst üste hem Yıldız hem Gençlerde Türkiye Şampiyonluğu tattı. Bu takımda 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi.

    Aynı sezon hem PAV takım hem genç takımda Türkiye Şampiyonluğu yaşadı.

    2015-2016 sezonu VakıfBank'ın 3. Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi. 2016-2017 sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda VakıfBank genç takımı ile tekrardan Türkiye Şampiyonu oldu.

    Yıldız milli takımıyla Dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof Şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, dünya dördüncülüğü, U23 takımıyla da Dünya Şampiyonluğu yaşayan kadrolarda yer aldı.

        Zehra Güneş, VakıfBank forması altında 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.

        Zehra Güneş'in İnstagram hesabı şöyle; instagram.com/zehragns18/
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        Haberler Spor Zehra Güneş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? İnstagram hesabı ne? Zehra Güneş'in sevgilisi kim?
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