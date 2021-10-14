Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı oyuncu Zehra Güneş, takım arkadaşları Hande Baladın ve Meryem Boz ile birlikte bir televizyon programına konuk oldu. Programda sempatik halleriyle dikkat çeken Güneş birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen "Erkek arkadaşın var mı?" sorusuna esprili bir dille cevap veren başarılı oyuncu daha çok kariyer odaklı düşündüğünü bu nedenle aşk işlerine uzak durduğunu söyledi. Programın ardından Zehra Güneş hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki; Zehra Güneş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? İnstagram hesabı ne? Zehra Güneş'in sevgilisi kim?