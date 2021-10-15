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    Dev yarış Tuzla’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Türkiye'nin en büyük amatör karting şampiyonası olan Red Bull Kart Fight, Türkiye'nin en hızlı karting pilotunu belirlemek için start alıyor. Dev final 14 Kasım'da Tuzla Karting Park'ta düzenlenecek.

    Dev yarış Tuzla’da

    Türkiye'nin en büyük amatör karting şampiyonası olan Red Bull Kart Fight, Türkiye'nin en hızlı karting pilotunu belirlemek için start alıyor. Dev final 14 Kasım'da Tuzla Karting Park'ta düzenlenecek.

    EFES'İN MİLANO SINAVI
    THY Euroleague'e kötü bir başlangıç yapan Anadolu Efes, deplasmanda İtalyan ekibi Olimpia Milano ile oynayacağı maçtan galip ayrılarak çıkış yakalamak istiyor. Maç 21.30'da başlayacak.

    NESİBE AYDIN FARKI
    FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Nesibe Aydın, Bellona Kayseri'yi 84-57 yendi... Sonuçlar: Hatay-Enisey: 100-76, Horizont-Mersin Yenişehir: 55-78, Syktyvkar-Orman: 74-76.

        LARIN'DEN GERİ ADIM!
        Beşiktaş ile sözleşme yenilemek için yıllık 2.5 milyon Euro isteyen Cyle Larin, başkan Ahmet Nur Çebi'den veto yemişti. Siyah-Beyazlı yönetim ile bir kez daha görüşmek isteyen Kanadalı yıldız oyuncunun 2 milyon Euro'ya ineceği ve takımda kalmak istediği gelen haberler arasında.

        ALEX TEIXEIRA İLE ÖZEL GÖRÜŞTÜ
        Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir maçı öncesi Brezilyalı yıldız Teixeira ile özel görüştü. Başarılı hoca, Brezilyalı futbolcudan bu maçta daha fazla sorumluluk almasını istedi. Sergen hoca, "Sen bu takımın 10 numarasısın. Senin vereceklerin çok daha fazla" dedi.

        KARTAL'IN ZORLU SINAVI
        Beşiktaş bugün Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Pjanic, Mehmet Topal, Kenan Karaman, N'Sakala ve N'Koudou maç kadrosunda yer almıyor.

            FENERBAHÇE'DEN REKORLU ZAFER!
            Turkish Airlines Euroleague'de Fenerbahçe Beko evinde Rus temsilcisi Unics Kazan'ı 80- 41'lik skorla devirdi. Sarı Kanarya, 4. maçında 2. kez kazanırken Kazan 4. maçında 3. kez sahadan yenik ayrıldı. Fenerbahçe'nin bu maçta rakibine attığı 39 sayı fark, kulüp tarihinin rekoru oldu. Daha önce bir maçta atılan en yüksek sayıdaki fark Baskonia'ya karşı 2013-14 sezonu TOP 16 mücadelesinde atılan 34 sayılık farktı.

            TERİM'İN SON TERCİHİ DIAGNE
            Takımın 3 forveti Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu ve Mbaye Diagne'nin yükselen performansları Konyaspor maçı öncesi tatlı bir sıkıntı yaratıyor. Fatih Terim'in Halil ve Mohamed'in milli takımlardan yorgun geleceğini de hesaba katarak Konyaspor önünde Diagne'yi 11'de oynatması bekleniyor. Ancak başarını hocanın idmanlarda Halil'in içinde yer aldığı çift forvetli düzeni de denediği öğrenildi. Sistem ve 11'le ilgili kesin karar yarınki idman sonrası verilecek.

            HAFTANIN MAÇI ALİ ŞANSALAN'IN
            Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı. MHK Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak ve sonucu merakla beklenen dev maça Ali Şansalan'ı atadı. Ligde bugün Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki haftanın açılış karşılaşmasında ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
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            İki haine müebbet talebi!
            Haberler Spor Dev yarış Tuzla’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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