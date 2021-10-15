Dev yarış Tuzla’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Türkiye'nin en büyük amatör karting şampiyonası olan Red Bull Kart Fight, Türkiye'nin en hızlı karting pilotunu belirlemek için start alıyor. Dev final 14 Kasım'da Tuzla Karting Park'ta düzenlenecek.
EFES'İN MİLANO SINAVI
THY Euroleague'e kötü bir başlangıç yapan Anadolu Efes, deplasmanda İtalyan ekibi Olimpia Milano ile oynayacağı maçtan galip ayrılarak çıkış yakalamak istiyor. Maç 21.30'da başlayacak.
NESİBE AYDIN FARKI
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Nesibe Aydın, Bellona Kayseri'yi 84-57 yendi... Sonuçlar: Hatay-Enisey: 100-76, Horizont-Mersin Yenişehir: 55-78, Syktyvkar-Orman: 74-76.