Dev yarış Tuzla’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

LARIN'DEN GERİ ADIM!

Beşiktaş ile sözleşme yenilemek için yıllık 2.5 milyon Euro isteyen Cyle Larin, başkan Ahmet Nur Çebi'den veto yemişti. Siyah-Beyazlı yönetim ile bir kez daha görüşmek isteyen Kanadalı yıldız oyuncunun 2 milyon Euro'ya ineceği ve takımda kalmak istediği gelen haberler arasında.