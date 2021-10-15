Ahmet Nur Çebi’nin “istiyoruz” dediği Kaan Ayhan için Fatih Terim’den çok flaş bir hamle geldi

Yaz transfer döneminde sık sık karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş şimdi de Kaan Ayhan için büyük bir savaş veriyor.
TERİM BİZZAT DEVREDE!
Yaz transfer döneminde sık sık karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş şimdi de Kaan Ayhan için büyük bir savaş veriyor.
TERİM BİZZAT DEVREDE!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "İstiyoruz" ifadesini kullandığı Kaan Ayhan için Cimbom'dan flaş bir hamle geldi. Fatih Terim bizzat milli futbolcu için devreye girdi.
ESKİ ÖĞRENCİSİYLE GÖRÜŞTÜ
Tecrübeli hocanın hem eski öğrencisi Kaan hem de babası Erol Ayhan'la görüşme yaptığı öğrenildi. Galatasaray bu hamle ile transferde Beşiktaş'ın bir adım önüne geçti.
KARTAL DA TEKLİF YAPACAK
Şimdi gözler Siyah- Beyazlılar'ın yapacağı yeni hamleye çevrildi. Beşiktaş'ın kısa süre içinde Sassuolo ve Kaan Ayhan'ın menajeriyle masaya oturmasına kesin gözüyle bakılıyor.
DEVRE ARASINDA AYRILIK KESİN
İtalyan ekibi Sassuolo'da mutsuz olan Kaan Ayhan devre arası kesin olarak ayrılık kararı alacak. Ancak yeni adres henüz belli değil.