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    Ahmet Nur Çebi’nin “istiyoruz” dediği Kaan Ayhan için Fatih Terim’den çok flaş bir hamle geldi

    Yaz transfer döneminde sık sık karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş şimdi de Kaan Ayhan için büyük bir savaş veriyor. Ezeli rakipler, İtalyan kulübü Sassuolo'dan ayrılık kararı alan milli futbolcuyu devre arasında kadrosuna katabilmek için büyük bir uğraş veriyor.

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    Yaz transfer döneminde sık sık karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş şimdi de Kaan Ayhan için büyük bir savaş veriyor.

    Ezeli rakipler, İtalyan kulübü Sassuolo'dan ayrılık kararı alan milli futbolcuyu devre arasında kadrosuna katabilmek için büyük bir uğraş veriyor.

    TERİM BİZZAT DEVREDE!


        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "İstiyoruz" ifadesini kullandığı Kaan Ayhan için Cimbom'dan flaş bir hamle geldi. Fatih Terim bizzat milli futbolcu için devreye girdi.

        ESKİ ÖĞRENCİSİYLE GÖRÜŞTÜ


        Tecrübeli hocanın hem eski öğrencisi Kaan hem de babası Erol Ayhan'la görüşme yaptığı öğrenildi. Galatasaray bu hamle ile transferde Beşiktaş'ın bir adım önüne geçti.
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            Haberler Spor Ahmet Nur Çebi’nin “istiyoruz” dediği Kaan Ayhan için Fatih Terim’den çok flaş bir hamle geldi
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