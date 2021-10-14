F.Bahçe’nin rakibi Unics Kazan (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bugün Rusya ekibi UNICS Kazan'ı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maç, saat 20.45'te başlayacak. Kanarya'nın 3 maçta 1 galibiyeti bulunuyor.

KADINLARDA 2'DE 0 ÇEKTİK

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2. haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe Safiport, Fransa'nın Basket Landes takımına 70-65 yenildi. Galatasaray ise Dinamo Kursk'a 78-76 mağlup oldu.

SACHA BOEY DEV DERBİYE SAKLANACAK

Galatasaray'da Sacha Boey'un pazar günü oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. Ancak teknik direktör Fatih Terim'in Beşiktaş derbisini düşünerek Boey'i bu maçta oynatmama ihtimali bulunuyor. Böyle bir durumda Alpaslan ya da Yedlin sağ bekte forma giyecek. Son dönemde Ömer Bayram formda gözükse de sol bekte yine Hollandalı van Aanholt'un oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

TÜM KUPALARI İSTİYORUM

Aslan'ın Danimarkalı stoperi, Nelsson, "Hem Süper Lig'i hem de Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyorum. Tüm kupalara talibiz" diye konuştu.

MBAYE DİAGNE FORMUYLA SEVİNDİRİYOR

Cimbom'un son iki hazırlık maçında 3 gol atan yıldız golcüsü Diagne'nin Konya maçında 11'de başlaması bekleniyor. Onun yükselen formu teknik heyeti sevindiriyor.

SAKATLIK KABUSU PEŞİNİ BIRAKMIYOR!

Bordo-Mavili takımda Dorukhan, Koita, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan ve İsmail Köybaşı'nın sakatlıkları devam ediyor. Hamsik ile sayı 6'ya yükseldi.

AZİZ YILDIRIM BULVARI'NI GEZDİ!

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün daveti üzerine kente gelerek adının verildiği bulvarı gezdi. Yıldırım, yeni açılan Mutfak Sanatları Merkezi'ne de giderek yapılan çalışmalardan dolayı Özlü'ye teşekkür etti.

CAN BOZDOĞAN İLE 4 SEZON DAHA

Beşiktaş sezon başında Schalke'den kiralanan Can Bozdoğan'ın tapusunu alıyor. Siyah-Beyazlı yönetimin, teknik direktör Sergen Yalçın'dan gelen rapor sonrası genç yıldızla 4 yıllık yeni bir anlaşma sağladığı öğrenildi. Beşiktaş'ın Schalke ile yaptığı anlaşma gereği belirlenen 1.8 milyon Euro'luk opsiyonu ocak ayında devreye sokacağı ve Can'ın bonservisini alacağı öğrenildi. Yıldız futbolcu bu sezon 4 maçta oynarken gol atamadı.

SERGEN YALÇIN'IN TATLI SIKINTISI!

Sakatların büyük oranda iyileşmesi Sergen Yalçın'ın başına tatlı bir bela açtı. Tecrübeli hoca, Başakşehir önünde savunma ve orta alanda hangi futbolculara şans vereceğini henüz belirleyemedi.

BARÇA'YA 3. TÜRK BURAK İNCE

Son dönemde Türk futbolculara ilgisi artan Barcelona'dan flaş bir hamle geldi. Sezon başında Yusuf Demir'i, kısa süre önce de Emre Demir'in transferini gerçekleştiren Katalan kulübü şimdi de Altınordu formasını giyen Burak İnce'ye kancayı attı. Barcelona'nın 17 yaşındaki orta alan oyuncusu için İzmir kulübüne teklif yapmaya hazırlandıı öğrenildi.