A Milli Futbol Takımımızın Cebelitarık ile yeşil sahada mücadele edeceği tarih bir hayli merak ediliyor. Pazartesi günü oynanan Letonya maçından mutlu ayrılan ayyıldızlı ekip bu kez Cebelitarık ile kozlarını paylaşacak. Kıran kırana geçecek olan maç hakkında bir çok soru gümdemde yer alıyor. Peki Türkiye Cebelitarık maçı hangi statta? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta? Maç bileti ne kadar? Türkiye Cebelitarık maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak? İşte tüm detaylar...