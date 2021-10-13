A Milli Futbol Takımımızın Cebelitarık ile yeşil sahada mücadele edeceği tarih bir hayli merak ediliyor. Pazartesi günü oynanan Letonya maçından mutlu ayrılan ayyıldızlı ekip bu kez Cebelitarık ile kozlarını paylaşacak. Kıran kırana geçecek olan maç hakkında bir çok soru gümdemde yer alıyor. Peki Türkiye Cebelitarık maçı hangi statta? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta? Maç bileti ne kadar? Türkiye Cebelitarık maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak? İşte tüm detaylar...
TÜRKİYE - CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Cebelitarık maçı 13 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 21:00'da oynanacak.
TÜRKİYE - CEBELİTARIK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
2022 Dünya Kupası elemeleri Türkiye Cebelitarık maçı TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Büyük mücadele, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek.
8. hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar aşağıdaki gibidir;
- E Grubuz
Belarus-Çekya: 0-2
Estonya-Galler: 0-1
- G Grubu
Letonya-Türkiye: 1-2
Hollanda-Cebelitarık: 6-0
Norveç-Karadağ: 2-0
- H Grubu
Hırvatistan-Slovakya: 2-2
Kıbrıs Rum Kesimi-Malta: 2-2
Slovenya-Rusya: 1-2
- J Grubu
İzlanda-Lihtenştayn: 4-0
Kuzey Makedonya-Almanya: 0-4
Romanya-Ermenistan: 1-0