Aslan’da kritik karar

G.Saray'da Mostafa Mohamed'in kaderi önümüzdeki günlerde belli olacak... Opsiyon hakkı Galatasaray'da bulunan Mısırlı yıldız için son tarih 31 Aralık... Sarı-Kırmızılılar'ın yılbaşına kadar Mohamed'in bonservisini alma hakkı var... Cimbom, o tarihe kadar 4 milyon dolar verdiği takdirde 'Okçu' Galatasaraylılar'ın tapulu oyuncusu olacak.

TERİM'İN RAPORU ÇOK ÖNEMLİ

Sözleşmede bir diğer ayrıntı ise Galatasaray'ın 4 milyon doları 2022 yılının haziran ayına kadar ödeyebilme hakkı olması... Sarı-Kırmızılar, Mostafa Mohamed'in performansını son ana kadar takip edecek. Fatih Terim'in raporuna göre harekete geçecek...

BAŞKA BİR SEÇENEK DAHA VAR

Galatasaray için bir başka seçenek ise Mostafa Mohamed'in opsiyonunun her ihtimale karşı alınması. Potansiyeli olan yıldız isim için Avrupa kulüpleri de pusuda bekliyor. Aslan, Aralık ayında opsiyonu kullanıp, devre arasında oyuncuyu yüksek ücretle satabilir.