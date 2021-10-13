Letonya’yı yenen Milli Takımımız ikincilik için kağıdı kalemi elini aldı

Dünya Kupası elemelerinde Letonya'yı 90+9'da gelen golle deviren Milli Takımım artık hesap kitap yapmaya başladı. Elemelerin statüsüne göre gruplarını lider bitiren 10 takım direkt finallere gidiyor. 10 grup 2.'si ve Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım ise play-off'a kalıyor.
HOLLANDA LİDERLİĞİ YAKIN
Lider Hollanda'nın 4 puan gerisinde olan Ay- Yıldızlılar gözünü grup 2.'liğine çevirdi. Milliler kalan 2 maçını kazanırsa, 2 puan önündeki Norveç'in puan kaybını bekleyecek.
PUAN EŞİTLİĞİNDE İŞİMİZ ZOR
Türkiye 2 maçta 6 puan, Norveç ise 3 puanda kalırsa play-off vizesi alacağız. Elemelerde genel averaj geçerli olduğu için Norveç'le puan eşitliğinde işimiz zorlaşacak.
MİLLİLER 2.'LİK İÇİN UMUTLU
BU nedenle Milliler'in Cebelitarık önünde averaja da ihtiyacı olacak. Ay- Yıldızlılar, Norveç son maçta Hollanda'yla deplasmanda karşılaşacağı için ikincilik için fazlasıyla umutlu.
KALAN MAÇLAR
13 KASIM:
Türkiye-Cebelitarık
Norveç-Letonya
Karadağ-Hollanda
16 KASIM:
Karadağ-Türkiye
Hollanda-Norveç
Cebelitarık-Letonya