Letonya’yı yenen Milli Takımımız ikincilik için kağıdı kalemi elini aldı





PUAN EŞİTLİĞİNDE İŞİMİZ ZOR

Türkiye 2 maçta 6 puan, Norveç ise 3 puanda kalırsa play-off vizesi alacağız. Elemelerde genel averaj geçerli olduğu için Norveç'le puan eşitliğinde işimiz zorlaşacak.



MİLLİLER 2.'LİK İÇİN UMUTLU

BU nedenle Milliler'in Cebelitarık önünde averaja da ihtiyacı olacak. Ay- Yıldızlılar, Norveç son maçta Hollanda'yla deplasmanda karşılaşacağı için ikincilik için fazlasıyla umutlu.