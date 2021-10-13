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    Letonya’yı yenen Milli Takımımız ikincilik için kağıdı kalemi elini aldı

    Elemelerde genel averaj geçerli olduğu için Norveç’in 2 maçta 4 puan alması halinde işimiz zora girecek. Bu nedenle Milliler’in Cebelitarık önünde atacağı gol sayısı da önemli olacak.

    Hesap kitap zamanı

    Dünya Kupası elemelerinde Letonya'yı 90+9'da gelen golle deviren Milli Takımım artık hesap kitap yapmaya başladı. Elemelerin statüsüne göre gruplarını lider bitiren 10 takım direkt finallere gidiyor. 10 grup 2.'si ve Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım ise play-off'a kalıyor.

    HOLLANDA LİDERLİĞİ YAKIN
    Lider Hollanda'nın 4 puan gerisinde olan Ay- Yıldızlılar gözünü grup 2.'liğine çevirdi. Milliler kalan 2 maçını kazanırsa, 2 puan önündeki Norveç'in puan kaybını bekleyecek.



    PUAN EŞİTLİĞİNDE İŞİMİZ ZOR
    Türkiye 2 maçta 6 puan, Norveç ise 3 puanda kalırsa play-off vizesi alacağız. Elemelerde genel averaj geçerli olduğu için Norveç'le puan eşitliğinde işimiz zorlaşacak.

    MİLLİLER 2.'LİK İÇİN UMUTLU
    BU nedenle Milliler'in Cebelitarık önünde averaja da ihtiyacı olacak. Ay- Yıldızlılar, Norveç son maçta Hollanda'yla deplasmanda karşılaşacağı için ikincilik için fazlasıyla umutlu.

    KALAN MAÇLAR
    13 KASIM:

    Türkiye-Cebelitarık

    Norveç-Letonya

    Karadağ-Hollanda

    16 KASIM:

    Karadağ-Türkiye

    Hollanda-Norveç

    Cebelitarık-Letonya
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