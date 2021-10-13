Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Başakşehir - Beşiktaş maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Milli aranın ardından Süper Lig'de 9. hafta heyecanı başlıyor. Bu hafta Başakşehir ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Müsabakanın yayın tarihi ve saati hakkında taraftarlar bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir - Beşiktaş maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte konu hakkında detaylar!
BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Beşiktaş maçı 15 Ekim Cuma günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Müsabaka öncesinde ve sonrasında tüm detaylar A Spor ekranlarında yer alacak.
EMRE BELÖZOĞLU'NUN İLK RESMİ MAÇI!
Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Başakşehir, Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirdi. Süper Lig'in 9. haftasında oyanancak Beşiktaş maçı, Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'in başında sahaya çıkacağı ilk resmi müsabaka olacak.
KOCAELİSPOR İLE HAZIRLIK MAÇI YAPILDI!
Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Başakşehir, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'u 3-1 yendi. Başakşehir'in gollerini Edin Visca (2) ve Berkay Özcan kaydetti. Kocaelispor'un golünü ise Benhur Keser attı.