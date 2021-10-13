Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 13.10.2021 15:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.10.2021 15:13
    ABONE OL

    Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Başakşehir - Beşiktaş maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

    Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. Bu hafta Başahşehir ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 9. haftasında oyananacak Beşiktaş maçı, Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'in başında sahaya çıkacağı ilk resmi müsabaka olacak. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele hakkında tarftarlar tarafından yayın saati ve tarihi hakkında detaylı bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir - Beşiktaş maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir - Beşiktaş maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

    Milli aranın ardından Süper Lig'de 9. hafta heyecanı başlıyor. Bu hafta Başakşehir ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Müsabakanın yayın tarihi ve saati hakkında taraftarlar bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir - Beşiktaş maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte konu hakkında detaylar!

    BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

    Başakşehir - Beşiktaş maçı 15 Ekim Cuma günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Müsabaka öncesinde ve sonrasında tüm detaylar A Spor ekranlarında yer alacak.

    EMRE BELÖZOĞLU'NUN İLK RESMİ MAÇI!

    Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Başakşehir, Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirdi. Süper Lig'in 9. haftasında oyanancak Beşiktaş maçı, Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'in başında sahaya çıkacağı ilk resmi müsabaka olacak.

    KOCAELİSPOR İLE HAZIRLIK MAÇI YAPILDI!

    Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Başakşehir, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'u 3-1 yendi. Başakşehir'in gollerini Edin Visca (2) ve Berkay Özcan kaydetti. Kocaelispor'un golünü ise Benhur Keser attı.

        BEŞİKTAŞ'TA PJANIC SEFERBERLİĞİ

        Sakatlığı bulunan Miralem Pjanic, dünkü antrenmanda bireysel çalışmalarını tamamladı ve tedaviye devam etti. Sergen Yalçın, oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor ve sağlık ekibinden sürekli olarak bilgi alıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, yıldız ismi görevlendirmek için yüzde yüz hazır olmasını beklediği kaydedildi.

        2 İSİM KADRODA YER ALMAYACAK

        Kartal'da sakatlıkları henüz geçmeyen N'Koudou ve Mehmet Topal ise maç kadrosunda yer almayacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sendikaların asgari ücret zam talebi belli oldu
        Haberler Spor Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Başakşehir - Beşiktaş maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
            SON DAKİKA