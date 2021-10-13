Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Başakşehir - Beşiktaş maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ'TA PJANIC SEFERBERLİĞİ

Sakatlığı bulunan Miralem Pjanic, dünkü antrenmanda bireysel çalışmalarını tamamladı ve tedaviye devam etti. Sergen Yalçın, oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor ve sağlık ekibinden sürekli olarak bilgi alıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, yıldız ismi görevlendirmek için yüzde yüz hazır olmasını beklediği kaydedildi.