Kartal’dan Larin kararı

Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi uzatmak için büyük uğraş verdiği Cyle Larin konusunda son kararını verdi. Alınan bilgilere göre Siyah- Beyazlılar devre arasında Kanadalı yıldızla son kez masaya oturacak. Eğer aradaki ekonomik sıkıntılar çözülemezse B planına geçilecek. Yönetim sezon sonunda serbest kalacak olan Larin için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yöneticilere, "Larin sezon sonu bedavaya gidecekse, devre arasında para kazanmaya bakalım" dediği öğrenildi. Genç yıldıza 2-3 takımın talip olduğu ifade ediliyor.



PJANİC YİNE KOŞU YAPTI

Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Pjanic dün yine koşu yapmakla yetindi. Boşnak yıldızın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

SAVUNMADA ZOR KARAR!

Sergen Yalçın eksiklerin geri dönmesi sonrası tatlı bir sıkıntı yaşıyor. Başarılı hoca, savunmada Serdar, Montero ve Welinton arasında tercih yapacak.