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    Fener&Efes Avrupa’da kayıp

    Euroleague’in 3. haftasında Fenerbahçe, Alba Berlin’e Anadolu Efes ise Asvel’e deplasmanda mağlup oldu. Efes'te Vasilijie Micic 15 sayıyla oynamasına rağmen takımının yenilgisine engel olamadı.

    Fener&Efes Avrupa’da kayıp
    THY Euroleague'deki temsilcilerimiz 3. haftayı eli boş kapattı. Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Alba Berlin'e 84-70 mağlup oldu. 3. maçlar neticesinde Euroleague'de bu sezonki ikinci yenilgisini aldı. Fenerbahçe'de De Colo 15 sayıyıla oynadı. Geçen sezonun Euroleague şampiyonu Anadolu Efes de deplasmanda karşılaştığı Asvel'e 75-73 yenildi ve 3'te 0 çekerek kötü gidişini sürdürdü. Efes'te Vasilijie Micic 15 sayıyla oynamasına rağmen takımının yenilgisine engel olamadı.
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