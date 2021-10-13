Fener&Efes Avrupa’da kayıp

Euroleague'deki temsilcilerimiz 3. haftayı eli boş kapattı. Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Alba Berlin'e 84-70 mağlup oldu. 3. maçlar neticesinde Euroleague'de bu sezonki ikinci yenilgisini aldı. Fenerbahçe'de De Colo 15 sayıyıla oynadı. Geçen sezonun Euroleague şampiyonu Anadolu Efes de deplasmanda karşılaştığı Asvel'e 75-73 yenildi ve 3'te 0 çekerek kötü gidişini sürdürdü. Efes'te Vasilijie Micic 15 sayıyla oynamasına rağmen takımının yenilgisine engel olamadı.