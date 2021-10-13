Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecanı son sürat devam ediyor. 2. hafta maçında Igokea ile Galatasaray karşıya karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar taraftarlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Igokea Galatasaray maçı saat kaçta? ING Şampiyonlar Ligi Igokea - Galatasaray Nef basketbol maçı hangi kanalda, şifreli mi? İşte tüm detaylar!
IGOKEA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Igokea - Galatasaray maçı 13 Ekim Çarşamba günü saat 19:30'da Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.
İşte yapılan açıklamalar;
Galatasaray Nef, Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci hafta maçında Bosna Hersek temsilcisi Igokea ile karşı karşıya gelecek. Bosna Hersek'teki Laktaši Sports Hall'da 13 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan mücadele saat 19.30'da başlayacak.
Grubundaki ilk maçında ERA Nymburk'u 101-85 yenen Galatasaray, bu maçtan da galip gelerek Avrupa macerasında seri yakalamak istiyor.
ERA Nymburk galibiyetimizde Melo Trimble 8/10 üçlük isabetiyle maça damgasını vurdu. Birleşik Devletli guard 33 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistlik performansıyla göz doldurdu. DeVaughn Akoon-Purcell, 16'sı ilk yarıda olmak üzere 23 sayı ve 6 ribauntluk performansıyla dikkat çekti. Dee Bost 13 sayı, David Kravish ise 10 sayıyla çift haneli skor üreten diğer oyuncularımız oldular.