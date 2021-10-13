Igokea Galatasaray maçı saat kaçta? ING Şampiyonlar Ligi Igokea- Galatasaray Nef basketbol maçı hangi kanalda, şifreli mi?

Galatasaray ING Basketbol Süper Ligi'nde ise çıktığı üç maçta aldığı iki galibiyetle yoluna devam ediyor.

Igokea, Şampiyonlar Ligi'nde takımımızla birlikte gruba galibiyetle başladı. PAOK Saloniki'yi 68-64 yenen Bosna Hersek temsilcisinde 14 sayı kaydeden Antabia Waller ve 13 sayı ve 7 ribauntla oynayan Aleksa Radanov dikkat çekti. Igokea, yerel ligi ABA'da ise üç maçta iki galibiyet elde etti.