Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın derbi karnesi umut veriyor

Sezonun ilk derbisinde pazar akşamı Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de tüm hesapler galibiyet üzerine kurulmuş durumda.
Sarı-Lacivertliler bu maçı kazanarak zirvede kalmayı hedeflerken teknik patron Pereira'nın da derbi karnesi herkesin cesaretini artırıyor.
DERBİ KARNESİ OLDUKÇA BAŞARILI
VitorPereira kariyeri boyuncu Porto, Olympiakos, Fenerbahçe ve Çin'in Shenhua takımlarında toplam 22 derbi maça çıktı. Portekizli teknik adam, bu derbilerin 12'sinden zaferle ayrılmayı başardı.
22 MAÇTA 4 YENİLGİSİ VAR
Pereira bu derbilerin sadece 4'ünden puansız olarak ayrıldı. Pereira, pazar günü konuk olacağı Trabzonspor'a karşı ise kariyerinde 2 kez Fenerbahçe'nin başında sahaya çıktı.