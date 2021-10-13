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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın derbi karnesi umut veriyor

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın kariyeri boyunca çıktığı derbi maçlardaki performansı göz kamaştırıyor. Portekizli hoca 22 derbinin 12’sini kazandı. Pereira daha önce Trabzon'a karşı Fenerbahçe'nin başında çıktığı iki maçı da kazanmıştı... Bu tablo hem taraftarlara hem de camiaya öz güven veriyor.

    Derbiler Pereira’nın işi

    Sezonun ilk derbisinde pazar akşamı Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de tüm hesapler galibiyet üzerine kurulmuş durumda.

    Sarı-Lacivertliler bu maçı kazanarak zirvede kalmayı hedeflerken teknik patron Pereira'nın da derbi karnesi herkesin cesaretini artırıyor.




    DERBİ KARNESİ OLDUKÇA BAŞARILI
    VitorPereira kariyeri boyuncu Porto, Olympiakos, Fenerbahçe ve Çin'in Shenhua takımlarında toplam 22 derbi maça çıktı. Portekizli teknik adam, bu derbilerin 12'sinden zaferle ayrılmayı başardı.



    22 MAÇTA 4 YENİLGİSİ VAR
    Pereira bu derbilerin sadece 4'ünden puansız olarak ayrıldı. Pereira, pazar günü konuk olacağı Trabzonspor'a karşı ise kariyerinde 2 kez Fenerbahçe'nin başında sahaya çıktı.



        TRABZON'A KARŞI 2'DE 2 YAPTI
        Pereira bu maçların ikisinden de galip çıkmayı başardı. Fenerbahçe camiasının şu andaki tek isteği Vitor Pereira'nın derbi maçlardaki performansının pazar akşamı da devam etmesi.

        İşte Pereira'nın derbi karnesi:
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