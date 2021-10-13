Derbinin ilk 11’i Hamsik’e bağlı (Trabzonspor haberleri)

Trabzonspor'un vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Marek Hamsik'in Fenerbahçe maçında oynayıp oynayamayacağı yarın netlik kazanacak. Yarın Hamsik'in MR'ı çekilecek ve kesin durumu belli olacak. Teknik ekip tecrübeli oyuncudan gelecek iyi haberi bekliyor. Hamsik'in derbide forma giymemesi durumunda teknik patron Abdullah Avcı birden fazla değişikliğe gidebilir. Hamsik'in yerine Siopis oynarsa yabancı kuralı gereği maçta forma giyecek yerli isimlerin ismi değişebilir. Hamsik'in yerine Doğukan forma giyerse bu kez sol bekte Denswill'in veya sağda Gervinho'nun oynaması gibi ihtimaller var.

DEV BULUŞMA ERTELENDİ!

Trabzonspor ile Fenerbahçe taraftarları 15 Ekim'de Trabzon'da bir araya gelecekti. Ancak sanal alemden gelen tepkiler nedeniyle toplantının ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.

TRABZON'A BİR ŞOK HABERİ DAHA

Trabzonspor'da Marek Hamsik'in milli takımda sakatlanmasından sonra İsmail Köybaşı da sakatlığı nedeniyle son iki antrenmana katılmadı. İsmail'in derbiye yetişememe ihtimali bulunuyor.



TRABZON 3 AYLIK RAPORDA ZARAR AÇIKLADI

Trabzonspor kulübü Haziran ve Ağustos dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Bordo-Mavili kulübün Haziran- Ağustos ayı zararı 66.7 milyon TL oldu.