Bustos için Fenerbahçe pusuya yattı (Fenerbahçe haberleri)

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği, teknik patron Vitor Pereira'nın da çok istediği Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos için önemli gelişmeler var. Bustos'un kulübü Indipendiente'nin yeni sözleşme teklifine sıcak bakmadığı iddia edildi. Sarı-Lacivertli kurmayların ocak ayında Indipendiente kulübüne yeni bir teklifle gitmesinin ciddi bir olasılık olduğu gelen haberler arasında.





SERDAR AZİZ'E YAKIN TAKİP

A Milli Futbol Takımımız'ın Norveç ile oynadığı maçta göz travması geçirip oyundan çıkan ve sonrasında milli takım kadrosundan da çıkartılan Serdar Aziz, kulüp doktorları tarafından yakın takibe alınmış durumda. Serdar Aziz'in şu andaki durumunun iyi olduğu ancak tedbir amaçlı idmanlara çıkartılmadığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'YE TISSERAND MÜJDESİ

Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından Trabzonspor derbisinin hazırlıklarına start verdi. Tisserand idmanda takımla birlikte çalıştı. Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.