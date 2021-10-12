Alba Berlin Fenerbahçe Beko karşılaşması bu akşam saat 21:00'de başladı. İlk maçında FK Crvena zvezda'ı yenerek güzel bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, 2. haftasında Panathinaikos'a yenilmişti. Sarı lacivertli ekip, bu akşamki maçı alarak şahlanmak istiyor. Büyük mücadeleyi canlı olarak izmek isteyenler Alba Berlin Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Alba Berlin Fenerbahçe Beko maçı CANLI nasıl izlenir? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

ALBA BERLİN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı beIN SPORTS 3 kanalından canlı yayınlanacak.

ALBA BERLİK FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Sporseverler Alba Berlin Fenerbahçe Beko karşılaşmasını nasıl canlı izleyebileceklerini merak ediyor. Maç beIN SPORTS 3'ten naklen veriliyor.

BEIN SPORTS 3 FREKANS BİLGİLERİ!

Kanal: beIN Sports 3 HD Turkey

Frekans: 10887.00

Polarisazyon: V - Dikey

SR: 30000

FEC: 5/6