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    Beşiktaş'ta N'Koudou belirsizliği gözleri Mısırlı sol açık Ramadan Sobhi'ye çevirdi

    Menajerler Mısırlı sol açık Ramadan Sobhi’yi Beşiktaş’a teklif ettiler. N’Koudou’nun sözleşme uzatma belirsizliği nedeniyle Siyah-Beyazlı kurmaylar Sobhi’yi değerlendirmeye aldılar.

    Ramadan Sobhi’yi Kartal’a teklif ettiler

    Daha önce Galatasaray'a önerildiği iddia edilen sol kanat Ramadan Sobhi, şimdi de Beşiktaş'a da teklif edildi. Sol kanatta görev yapan 24 yaşındaki Mısırlı oyuncu sağ kanat ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. Siyah-Beyazlı kurmaylar Kevin N'Koudou'nun sözleşme uzatma konusundaki belirsizliği nedeniyle oyuncuyu listeye aldığı da gelen haberler arasında. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro civarında olan Ramadan Sobhi'nin yeniden Avrupa'ya dönmek istediği ifade ediiyor. Mısır Milli Takımı ile 33 karşılaşmada forma giyen Ramadan Sobhi, 1 gole imza attı.

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