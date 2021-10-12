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    Tarsus İdman Yurdu Başkanı Şahin Kırbıyık'tan takıma ağır sözler! Yedikleri-içtikleri haram olsun

    Tarsus İdman Yurdu, şampiyonluk sözüyle yola çıktı. Ancak istediği başarıya ulaşamadı. 6 maçın 2'sini kaybedince, Kulüp Başkanı Şahin Kırbıyık çileden çıktı. Futbolculara hakaretler yağdırdı: Yedikleri-içtikleri haram olsun.

    Tarsus!

    Tarsus İdman Yurdu, yeni sezona 'şampiyonluk' iddiasıyla başladı. Ancak, 2. Lig'de top koşturan takım, 6 haftadır istenen başarıyı sağlayamadı. Çıktığı 6 maçın yalnızca 2'sini kazandı.

    Önceki akşam da Tarsus Şehir Stadı'nda Uşakspor'a karşılaştı. 1-1 sona eren maç sonrası taraftarlar isyan bayrağını açtı! Kulüp yöneticisi Şahin Kırbıyık da çileden çıktı.

    Sahada yeterli başarıyı göstermeyen oyuncuları hedef alarak "Verdiğim paraya inek alsaydım, sütünü bedava dağıtsaydım, memleketim ihya olurdu. Eşek alsaydım kargo kurardım! Yedikleriiçtikleri haram olsun! Eşek değil, inek değil, bu ne?" paylaşımı yaptı.

    Gelen tepkiler üzerine geri adım atmayan Başkan Kırbıyık, sözlerinin arkasında olduğunu açıkladı. "Ücretleri peşin, primleri zamanında alanların sahada yayılması mı ahlaki?" diyerek çıkıştı.

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    Haberler Spor Tarsus İdman Yurdu Başkanı Şahin Kırbıyık'tan takıma ağır sözler! Yedikleri-içtikleri haram olsun
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