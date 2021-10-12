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    • 12.10.2021 20:56
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    Milli haltercilerden tarihi başarı! Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 22 madalya kazandık

    Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası tamamlandı. Milli haltercilerimiz şampiyonada 6 altın, 7 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 22 madalya ile Türk halter tarihinin Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda en çok madalya kazanan kafilesi oldu.

    Milli haltercilerden tarihi başarı!

    Milli haltercilerimiz tarihi bir başarıya imza attı.

    Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası tamamlandı.

    Milliler şampiyonada 6 altın, 7 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 22 madalya ile Türk halter tarihinin Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda en çok madalya kazanan kafilesi oldu.

    Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyonanın son gününde +81 kiloda yarışan Fatmagül Çevik, koparmada 95 kilo ile gümüş, silkmede 108 kilo ile bronz, toplamda ise 203 kiloluk derecesiyle dünya üçüncülüğünü elde etti.

    Yıldızlar Dünya Şampiyonasında dereceye giren milliler ve kazandıkları madalyalar şöyle:

    40 kiloda Ezgi Kılıç: 3 altın (Silkme ve toplamda Avrupa rekoru kırdı)

    61 kiloda Kaan Kahriman: 1 altın, 1 gümüş

    55 kiloda Ertuğrul Seçkin: 1 gümüş, 1 bronz

    49 kiloda Medine Bilicier: 1 altın, 1 gümüş

    89 kiloda Hakan Şükrü Kurnaz: 1 altın, 2 bronz

    89 kiloda Enes Çelik: 1 gümüş

    102 kiloda Taner Çağlar: 2 gümüş, 1 bronz

    96 kiloda Muhammet Emin Burun: 3 bronz

    +81 kiloda Fatmagül Çevik: 1 gümüş, 2 bronz

    TAŞPINAR: "ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK"
    Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, organizasyonun ardından yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

    "Suudi Arabistan'da çok önemli bir başarıya imza attık. Türk halteri adına göreve geldiğimiz günden beri özelikle altyapı ve kulüpleşmeye büyük önem verdik. Güçlü ve yetenekli sporculardan oluşan altyapı milli takımlarımız var. Sporcularımız Suudi Arabistan'da adeta tarih yazdı. Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 22 madalya kazanmak çok önemli bir başarı. Bu başarıdan dolayı sporcularımızı alnından öpüyorum, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum, kulüplerimizi tebrik ediyor ve tüm camiamıza teşekkür ediyorum."

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