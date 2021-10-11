Vitor Pereira’nın derbi planı hazır! Trabzon'a Hatay taktiği

Fenerbahçe'nin Trabzon derbisindeki stratejisi büyük oranda belli oldu. Portekizli teknik direktir Vitor Pereira zorlu deplasmanda Amerika'yı yeniden keşfetmeyecek ve Hatay deplasmanında takımı zafere taşıyan taktiği aynen uygulayacak.

Kendi yarı sahasında Trabzon'un usta ayaklarına boş alan bırakmamayı hedefleyen Pereira, kapılan her topla seri bir şekilde hücuma çıkıp Bordo-Mavili savunmayı eksik yakalamayı planliyor. Trabzonspor'un bu gibi durumlarda zaafı olması da Pereira'yı bu taktiği uygulama kararında fazla zorlamadı. Pereira geçiş hücumlarında oyuncularından net isabetli pas istiyor.

AĞRISI OLANLAR RİSKE EDİLMEDİ!

Adalelerinde ağrı hisseden Osayi, Rossi ve Mert Hakan dün takımdan ayrı olarak özel program dahilinde çalıştılar. 3 futbolcu da derbiye yetişecek.

SAMANDIRA'DA YÜKSEK TEMPO

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı 1.5 saatlik idmanla sürdürdü. Temponun yüksek olduğu dikkatlerden kaçmadı