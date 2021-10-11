Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Scout ekibi önerdi, Fenerbahçe de Norveçli futbolcu için harekete geçti! Kanarya gözünü Fredrik Björkan'a dikti

    Yaz transfer dönemini çok aktif bir şekilde geçirmesine rağmen 2-3 bölgeye takviye yapamayan Fenerbahçe gözünü ocak ayına dikti. Pereira’nın raporu sonrası çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, Bodo Glimt takımında forma giyen Fredrik Andre Björkan’ı gündeme aldı.

    Fener’e genç Viking

    Yaz transfer dönemini çok aktif bir şekilde geçirmesine rağmen 2-3 bölgeye takviye yapamayan Fenerbahçe gözünü ocak ayına dikti. Pereira'nın raporu sonrası çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, Bodo Glimt takımında forma giyen Fredrik Andre Björkan'ı gündeme aldı.

    2022'DE SERBEST KALACAK!
    Scout ekibinin araştırmaları sonrası listeye eklenen 23 yaşındaki Norveçli yıldız, sol bek pozisyonunda oynuyor. Björkan'ın Bodo Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek.

    PEREİRA KARAR AŞAMASINDA
    Şu anda Pereira'nın genç yıldızın raporunu incelediği ve kısa sürede kararını vereceği öğrenildi. Björkan'a bonservis ödenmeyecek olması nedeniyle sıcak bakıldığı ifade ediliyor.

        1 GOL ATTI, 3 ASİST YAPTI
        Bu sezon Bodo Glimt formasıyla 26 maçta forma giyen Norveçli futbolcu 1 gol atıp 3 asist yaptı. 1.80 boyundaki Fredrik Björkan devamlılığı ve güçlü fiziği ile ön plana çıkıyor.

        2 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
        Son dönemde yükselen performansıyla dikkatleri çeken Björkan iki kez Norveç formasını giydi. Genç yıldız, Milli Takımımız'la oynanan maçın da kadrosunda yer aldı ancak oyuna girmedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hızlı kıvırdı
        Haberler Spor Scout ekibi önerdi, Fenerbahçe de Norveçli futbolcu için harekete geçti! Kanarya gözünü Fredrik Björkan'a dikti
            SON DAKİKA