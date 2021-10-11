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    Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Letonya maçı öncesi konuştu! Sabır ve zamana ihtiyacımız var

    Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Letonya maçı öncesi konuştu. Kuntz "Toplamda 3 defa gerçek bir antrenman yapabildik. Uygun gördüğümüz felsefenin oturabilmesi için sabır ve zaman gerekiyor. Kökten yapılması gereken değişikliklerin bir günde yapılması mümkün değil. Önceliğimiz Letonya maçında iyi bir sonuç elde etmek" dedi.

    Sabır ve zamana ihtiyacımız var

    A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Letonya maçı öncesi basın mensuplarının karşısına geçti. Maçın ilk 11'ini bu sabah netleştireceğini söyleyen Alman teknik adam, "Çağlar Söyüncü ile birlikte Ozan Kabak da takıma döndü. İlk 11'i oyuncularıma sabah söyleyeceğim" dedi.

    İKİNCİLİĞE ULAŞMAK İSTİYORUZ
    Letonya karşısında tek hedeflerinin galibiyet olduğunu belirten Stefan Kuntz, "Bizi ikinciliğe taşıyacak sonucu elde etmek istiyoruz. Önce bu maçı kazanmalıyız." ifadelerini kullandı.

    SABIR VE ZAMAN GEREKİYOR
    Kuntz, takımın genel durumu ile ilgili ise şunları kaydetti: "Toplamda 3 defa gerçek bir antrenman yapabilidik. Uygun gördüğümüz felsefenin oturması için sabır ve zaman gerekiyor."

        DEĞİŞİM 1 GÜNDE OLMUYOR
        "Kökten yapılması gereken değişikliklerin bir günde yapılması mümkün değil. Zaman geçtikçe daha iyi bir takım ortaya çıkacak. Ama önceliğimiz Letonya maçından galibiyetle ayrılmak olacak"

        HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
        A Milli Futol Takımımız, Letonya maçı için son idmanını dün akşam saatlerinde maçın oynanacağı statta gerçekleştirdi. Taktik ağırlıklı çalışmada hücum varyasyonları çalışıldı.
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        Haberler Spor Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Letonya maçı öncesi konuştu! Sabır ve zamana ihtiyacımız var
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