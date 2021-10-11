Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Letonya maçı öncesi konuştu! Sabır ve zamana ihtiyacımız var

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Letonya maçı öncesi basın mensuplarının karşısına geçti. Maçın ilk 11'ini bu sabah netleştireceğini söyleyen Alman teknik adam, "Çağlar Söyüncü ile birlikte Ozan Kabak da takıma döndü. İlk 11'i oyuncularıma sabah söyleyeceğim" dedi.
İKİNCİLİĞE ULAŞMAK İSTİYORUZ
Letonya karşısında tek hedeflerinin galibiyet olduğunu belirten Stefan Kuntz, "Bizi ikinciliğe taşıyacak sonucu elde etmek istiyoruz. Önce bu maçı kazanmalıyız." ifadelerini kullandı.
SABIR VE ZAMAN GEREKİYOR
Kuntz, takımın genel durumu ile ilgili ise şunları kaydetti: "Toplamda 3 defa gerçek bir antrenman yapabilidik. Uygun gördüğümüz felsefenin oturması için sabır ve zaman gerekiyor."