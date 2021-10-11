Letonya Türkiye maçı TRT1 CANLI yayın nasıl izlenir? Letonya Türkiye maçı CANLI izleme ekranı! İşte 11'ler...

LETONYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Letonya-Türkiye maçı Daugava Stadı'nda oynanacak. Mücadele 11 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilirsiniz. Müsabakanın hakemi ise İsveçli hakem Andreas Ekberg olacak.

TRT1 LETONYA TÜRKİYE MAÇI CANLI YAYIN İZLEME EKRANI

STEFAN KUNTZ'DAN AÇIKLAMALAR!

Hem oyun felsefesinin oturmasını hem de galibiyetlerin gelmesini istediklerinin altını çizen Alman teknik direktör Kuntz, "Norveç maçında top rakipte çok fazla kaldı. Bu kez farklı olacak mı? Milli takıma uygun bir oyun felsefesi bulduğunuz söylemiştiniz, bu felsefenin oturması konusunda hangi aşamadayız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Topu alır almaz kaptırmak istediğimiz bir şey değildi. Belirli durumlarda defanstan ve orta sahadan oyun kurarken topu forvet hattına aktarırken iyi şeyler de yaptık. Taktik anlamda yaptığımız şeyleri hızlıca oturttuğumuzu da gördüm. Milli takımla ilk kez geçtiğimiz pazar günü toplandık, üç gerçek idman yapabildik. Belki hoş görülen bir şey değil ama futbolun gerçekleri olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. O da uygun bulduğumuz felsefenin oturması için sabır ve tabii ki biraz da zaman gerekli."

TÜRKİYE 600. MAÇINDA!

A Milli Futbol Takımı, Letonya maçıyla tarihinde 600. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 323'ü resmi, 276'sı özel 599 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 227 galibiyet, 144 beraberlik ve 228 yenilgi yaşadı. Milli takım, 255'i deplasmanda, 261'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 797 gol attı, kalesinde 860 gol gördü. Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 599 karşılaşmanın 516'sını Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı. Milliler, 599 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti. Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.