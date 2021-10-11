Letonya-Türkiye maçı öncesi Yusuf Yazıcı ve Rıdvan Yılmaz arasında gülümseten anlar

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Letonya'ya konuk oldu.
Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda 21.45'te başlayan mücadele öncesi dikkat çeken anlar yaşandı.
Fotoğrafta: Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen yıldız oyuncu Yusuf Yazıcı, Beşiktaş'ın 20 yaşındaki yıldızı Rıdvan Yılmaz'ı enteresan bir şekilde motive etti.
İki yıldız arasında yaşanan o anlar sosyal medyaya damga vururken birçok kişinin de beğenisini topladı.