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    • 11.10.2021 22:42
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    Letonya-Türkiye maçı öncesi Yusuf Yazıcı ve Rıdvan Yılmaz arasında gülümseten anlar

    A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Letonya ile karşı karşıya geldi. Mücadele öncesi Lille'de forma giyen yıldız oyuncu Yusuf Yazıcı'nın Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ı motive etme şekli sosyal medyaya damga vururken birçok kişinin de beğenesini topladı.

    Maç öncesi dikkat çeken motivasyon!

    A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Letonya'ya konuk oldu.


    Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda 21.45'te başlayan mücadele öncesi dikkat çeken anlar yaşandı.


    Fotoğrafta: Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz

    Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen yıldız oyuncu Yusuf Yazıcı, Beşiktaş'ın 20 yaşındaki yıldızı Rıdvan Yılmaz'ı enteresan bir şekilde motive etti.



    İki yıldız arasında yaşanan o anlar sosyal medyaya damga vururken birçok kişinin de beğenisini topladı.

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    Letonya - Türkiye | CANLI
    Haberler Spor Letonya-Türkiye maçı öncesi Yusuf Yazıcı ve Rıdvan Yılmaz arasında gülümseten anlar
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