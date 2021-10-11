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    • 11.10.2021 17:13
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    • 11.10.2021 17:48
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    Formula 1 Türkiye GP | İstanbul'da izdiham, Hamilton'ın sitemi, Charles Leclerc'in pit-stopu, Valtteri Bottas'ın zaferi ve Carlos Sainz...

    2020'deki hayli olaylı geçen, Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton'ın 7.şampiyonluğunu aldığı ve şampiyonluk sayısında Alman efsane Michael Schumacher'le eşitlendiği yarıştan sonra Formula 1, bir kez daha Türkiye'deydi. Seyircili olarak düzenlenen Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas'ın zaferiyle tamamlandı. Bu sezon sonunda Mercedes'teki koltuğunu George Russell'a bırakıp, Alfa Romeo ile F1 kariyerinde kendisine yeni bir sayfa açacak olan Valtteri Bottas yoğun tezahüratlara dayanamadı ve tribünlere giderek izleyiciyi selamladı. Öte yandan Formula 1 2021 Türkiye GP'sinden pek çok detay konuşulmaya devam ediyor. Lewis Hamilton'ın takımına yaptığı 'lastik' sitemi, Ferrari'nin genç pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz, İstanbul Park'ta yaşanan izdiham ve trafik sorunu. Peki İstanbul nasıl bir Formula 1 sınavı verdi? Biz de 'takvim.com.tr' olarak oradaydık. Gelin Formula 1 Türkiye Grand Prix'si'nin panoramasına birlikte göz atalım. / Songül SOYSAL

    takvim.com.tr
    Songül Soysal
    Formula 1 Türkiye GP’sine neler yaşandı?

    Formula 1, 2020 yılında Türkiye'ye, Covid-19 pandemisi gibi kötü bir vesileyle dönmüş olsa da, yılın en iyi olaylarından biriydi. Uzun zamandır Formula 1'i tabiri caizse delicesine, her detayına kadar takip eden ben yine aynı tutkuyla canlı canlı izlemek istemiştim. Pandemi kuralları gereğince bu mümkün olmadı ve belki de hayatımın en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşadım. Ve ben 15 Kasım 2020 günü büyük bir yemin ederek 'eğer 2021'de Formula 1, Türkiye'ye tekrar gelirse ne pahasına olursa olsun gideceğim' demiştim evde yarışı kalbi kırık izlerken. Takvimler 10 Ekim 2021 gününü gösterdiğinde ise ben Intercity Park'ın önünde oluşan o uzun kuyrukta, saat 15'te başlayacak yarışa yetişebilmek için içimdeki en ufak heyecan kırıntısını hissedecek kadar bir hissiyatla bekliyordum. Darısı gelecek Türkiye GP'lere...

    ÇOK ÖZLEMİŞİZ

    Formula 1'in 16. ayağı olan Türkiye Grand Prix'si Valtteri Bottas'ın zaferiyle tamamlandı. Türk sporseverlerin heyecanla beklediği organizasyon pek çok akılda kalan olaya sahne oldu. Lewis Hamilton'ın cezası nedeniyle yarışa 11.sıradan başlaması sonrasında yaşadığı lastik krizi, Carlos Sainz'in son sıralardan gelerek yaptığı pek çok geçişle üst sıralara çıkması ancak Ferrari'nin yavaş pit stopu, yine bir diğer Ferrari pilotu Charles Leclerc'in pit stopu, Red Bull Racing'in çifte podyumu, İstanbul Park'a yaşanan ulaşım sıkıntısı, yarış sonrasında yaşanan izdiham bunlardan bazıları. Ancak net bir gerçek var ki, o da Türkiye'nin F1'i çok özlediği...

    ZEMİN TAM NOT ALDI

    Formula 1, 2011 yılının ardından koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 yılında İstanbul'a geri dönmüştü. Pek çok yarışın iptal olması nedeniyle kendisine takvimde yer bulan Türkiye Grand Prix'si bir yıl sonra da kendisine takvimde yer açmayı başardı. Daha önce Haziran ayında yapılması planan 2021 Türkiye Grand Prix'si, seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal olsa da ayrılık çok uzun sürmedi ve kendisine 8-10 Ekim tarihleri arasında yer buldu.

        2020 yılında yapılan yarışta zemin problemi sık sık dile getirilmişti. Intercity Park 2021 yılı için dersini iyi çalıştı. Bu kez takımlardan ve pilotlardan tam not aldı. Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas'ın bu sözleri de bunu kanıtlar nitelikte:

        Şimdi çok düzgün bir yol tutuş var. İstanbul'un asfaltı geçen sezonun en zorlusuydu ama bu sezonun en iyisi haline geldi.

        BOTTAS FIRSATI TEPMEDİ

        Takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın pole pozisyonunu alıp cezası nedeniyle 11.sıradan başlaması üzerine, yarışa ilk çizgiden başlayan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, ayağına gelen fırsatı tepmedi. Bu sezon sonunda koltuğunu genç pilot George Russell'a bırakıp, Mercedes kariyerini noktalayarak Alfa Romeo'yla kariyerinde yeni bir sayfa açacak olan Valtteri Bottas, Türkiye GP'yi kazanan isim oldu. Kazandığı yarışın ardından tribünlerin tezahüratlarını kırmayan ve seyircileri selamlayan Valtteri Bottas şu ifadeleri kullandı:

        Tribündeki taraftarların yarattığı atmosferden dolayı şaşkınım. Burada kazandığım için burayı artık daha çok seviyorum, önümüzdeki sezon da buraya tekrar gelmeyi umuyorum.

            MERCEDES VE FERRARİ'DE PIT STOP KRİZİ

            Yarışa damgasını vuran diğer isimler ise Charles Leclerc, Carlos Sainz'dı. Ayrıca Lewis Hamilton ile Sergio Perez arasındaki geçiş mücadelesi sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Ferrari pilot Carlos Sainz yarışa 19. sırada başladı. İlk 8 tur sonunda ise 13. sıraya çıktı. Ferrari'nin yavaş pit stopuna rağmen İspanyol sürücü yarışı 8. sırada tamamladı ve yapılan oylama sonucunda günün pilotu seçildi.

            Sainz'ın uğradığı pit stop azizliğine takım arkadaşı Charles Leclerc de uğradı. Genç Monakolu, Max Verstappen ve Valtteri Bottas'la aynı anda pite gelmedi, liderliği aldı. Valtteri Bottas'la aynı tempoyu tutturamayan Leclerc geç pit stop yaptı ancak sonrasında Perez'e geçildi.

            Pit stoptan ağzı yanan bir diğer isim Lewis Hamilton'du. Son şampiyon takımının kendisini pite çağırmasına "Niye çağırıyorsunuz?" derken takımdan "Yerler ıslak" yanıtı geldi. Hamilton ise " Ben böyle olduğunu düşünmüyorum, devam etmeliyiz" dedi.

            İngiliz pilot takımın ısrarı sonrasında pite girdi girmesine ama yeni lastiklerle ritmini bulamadı ve geçiş yapamadı. Hamilton takıma "Pite girmemeliydik, size söyledim" ifadeleriyle sitem etti.

                PADOK DIŞINDA NELER OLDU?

                Türkiye Grand Prix'si dışında en çok konuşulan konu hiç kuşkusuz yaşanan trafik ve izdiham... Antrenman turları dahil yaşanan trafik sorunu ve çıkışlarda yaşanan izdiham sosyal medyada geniş yer buldu. Saatler ilerledikçe uzayan geniş araç kuyrukları sonrasında sporseverler çareyi Intercity Park'a kadar yürümekte buldular.

                Piste ulaşmak için 5 km uzunluğundaki yolu yürümek zorunda kalan izleyiciler için asıl sınavı yarış sonrasında verdi. Yığılmaların yaşandığı çıkış alanında bir grup, telleri yerinden söktü.

                Oldukça konuşulan bir diğer konu ise fanzonedaki pahalılık. Takım ürünlerinden, yiyecek içeceğe kadar pek çok şeyin fiyatı el yakan cinstendi. Desteklediği pilotun ya da takımın, en basitinden bir şapkasını almak isteyen bir F1 severin ödemesi gereken ücret, 500 ila 600 lira arası. Ürün çeşidine göre fiyatlar 2 bin 500 TL'yi buluyor. Bu fiyat skalasına rağmen takım çadırlarının önünde oluşan uzun kuyruklar da gözden kaçmadı.

                    (Fanzoneda 2022 yılında geçiş yapılacak yeni aracın modeli de sergilendi)

                    BİRAZ DA TRİBÜNLER...

                    Formula 1, 9 yıl aranın ardından 2020'de geri dönmüştü Türkiye'ye. Aradan geçen süre zarfında F1'i ekrandan takip etmeye çalışan sporseverler için pandeminin belki de tek güzel yanı (!) Formula 1'in Türkiye'ye geri dönüşü olmuştu. 2021'de de bazı ülkelerin takvimden çıkmasıyla kendisine yer bulan Türkiye'de yarışa yoğun bir ilgi vardı. Geçtiğimiz yıl yapılan seyircisiz yarışın ardından bu yıl tribünler açılınca, satış kanallarında çökmeler meydana geldi. Yapılan açıklamaya göre 100 bin adet bilet satıldı bunların yaklaşık 30 bini turist.

                    Tribünlerde Valtteri Bottas'ı tanımadığı için Lewis Hamilton'ın yarış kazandığı zannedenlerden, tur bindiren aracın geçiş yaptığını zannedip ayağa zıplayan, muhteşem bilgisi ve analizleriyle yarışı izleyenlerden, araçlarda yazan numaralara göre pilotların isimlerini arama motorlarında arayanlara kadar her çeşit izleyici mevcuttu. Hepsinin ortak noktası ise F1 içselleştirmek ve kendilerini hızın büyüsüne bırakmak. Türkiye'de çok karşılık bulmadığı iddia edilen F1'in sosyal medyada yoğun bir takip kitlesi mevcut. Oldukça çok genç bir profili çizen bu takipçi kitlesinin yarış tutkusu hem ekrana, hem yarışa hem de sosyal medyaya yansıdı. Özellikle yarışın kazananı Valtteri Bottas'ın nadir görülen bir duruma imza atarak, lehine yapılan tezahüratlar üzerine tribünleri selamlaması bunun kanıtı.

                        Türkiye'nin Formula 1 takviminde henüz kalıcı bir yeri yok. Sosyal medyada yer alan iddialara göre ise 5+5 yıllık bir anlaşmanın temelleri atılmaya, Türkiye'nin F1'le yeniden buluşması için çalışmalara devam ediliyor. Türkiye'de uzun yıllardır yapılmayan bir organizasyonun bu denli talep görmesi ve tutkuyla bağlı takip kitlesinin olmasına bakılacak olursa, rutine dönenen bir F1 serisi Türkiye'nin F1 kültürünü bambaşka bir yere taşıyabilir.

                        ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA SON DURUM

                        Öte yandan Türkiye GP'si şampiyonluk yarışını karıştırdı. Red Bull Racing'in takım patronu Christian Horner yaptığı açıklamada Mercedes motorunun son yarışlardaki ilerlemesine şaşırdığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

                        Son zamanlarda düzlük hızları önemli derecede arttı. Güç ünitesiyle bu kadar ileri bir adım atmaları gerçekten şaşırtıcı.

                        Türkiye Grand Prix'sinin ardından markalar ve pilotlar sıralaması ise şu şekilde;

                        Pilotlar sıralaması;

                        Markalar sıralaması;

                        Lewis Hamilton'ın İstanbul Park'ta adeta kanatlanarak arayı kapatması, yarışa pole pozisyonunda başlayan Valtteri Bottas'ın en yakın takipçisi olan Max Verstappen'in, Fin sürücüye yaklaşamaması belki de Mercedes'in ayak sesleri olabilir. Şimdi F1 severlerin gözü kulağı sezonun diğer yarışlarında...
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                        Haberler Spor Formula 1 Türkiye GP | İstanbul'da izdiham, Hamilton'ın sitemi, Charles Leclerc'in pit-stopu, Valtteri Bottas'ın zaferi ve Carlos Sainz...
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