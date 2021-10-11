Formula 1 Türkiye GP | İstanbul'da izdiham, Hamilton'ın sitemi, Charles Leclerc'in pit-stopu, Valtteri Bottas'ın zaferi ve Carlos Sainz...

Formula 1, 2020 yılında Türkiye'ye, Covid-19 pandemisi gibi kötü bir vesileyle dönmüş olsa da, yılın en iyi olaylarından biriydi. Uzun zamandır Formula 1'i tabiri caizse delicesine, her detayına kadar takip eden ben yine aynı tutkuyla canlı canlı izlemek istemiştim. Pandemi kuralları gereğince bu mümkün olmadı ve belki de hayatımın en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşadım. Ve ben 15 Kasım 2020 günü büyük bir yemin ederek 'eğer 2021'de Formula 1, Türkiye'ye tekrar gelirse ne pahasına olursa olsun gideceğim' demiştim evde yarışı kalbi kırık izlerken. Takvimler 10 Ekim 2021 gününü gösterdiğinde ise ben Intercity Park'ın önünde oluşan o uzun kuyrukta, saat 15'te başlayacak yarışa yetişebilmek için içimdeki en ufak heyecan kırıntısını hissedecek kadar bir hissiyatla bekliyordum. Darısı gelecek Türkiye GP'lere...
ÇOK ÖZLEMİŞİZ
Formula 1'in 16. ayağı olan Türkiye Grand Prix'si Valtteri Bottas'ın zaferiyle tamamlandı. Türk sporseverlerin heyecanla beklediği organizasyon pek çok akılda kalan olaya sahne oldu. Lewis Hamilton'ın cezası nedeniyle yarışa 11.sıradan başlaması sonrasında yaşadığı lastik krizi, Carlos Sainz'in son sıralardan gelerek yaptığı pek çok geçişle üst sıralara çıkması ancak Ferrari'nin yavaş pit stopu, yine bir diğer Ferrari pilotu Charles Leclerc'in pit stopu, Red Bull Racing'in çifte podyumu, İstanbul Park'a yaşanan ulaşım sıkıntısı, yarış sonrasında yaşanan izdiham bunlardan bazıları. Ancak net bir gerçek var ki, o da Türkiye'nin F1'i çok özlediği...
ZEMİN TAM NOT ALDI
Formula 1, 2011 yılının ardından koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 yılında İstanbul'a geri dönmüştü. Pek çok yarışın iptal olması nedeniyle kendisine takvimde yer bulan Türkiye Grand Prix'si bir yıl sonra da kendisine takvimde yer açmayı başardı. Daha önce Haziran ayında yapılması planan 2021 Türkiye Grand Prix'si, seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal olsa da ayrılık çok uzun sürmedi ve kendisine 8-10 Ekim tarihleri arasında yer buldu.