Formula 1 Türkiye GP | İstanbul'da izdiham, Hamilton'ın sitemi, Charles Leclerc'in pit-stopu, Valtteri Bottas'ın zaferi ve Carlos Sainz...

Pit stoptan ağzı yanan bir diğer isim Lewis Hamilton'du. Son şampiyon takımının kendisini pite çağırmasına "Niye çağırıyorsunuz?" derken takımdan "Yerler ıslak" yanıtı geldi. Hamilton ise " Ben böyle olduğunu düşünmüyorum, devam etmeliyiz" dedi.

İngiliz pilot takımın ısrarı sonrasında pite girdi girmesine ama yeni lastiklerle ritmini bulamadı ve geçiş yapamadı. Hamilton takıma "Pite girmemeliydik, size söyledim" ifadeleriyle sitem etti.