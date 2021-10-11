Fenerbahçe'yi adeta ezberleyen Abdullah Avcı planını yaptı! Kimseye özel önlem yok

Trabzonspor teknik ekibi, Fenerbahçe'nin sezon başından itibaren ortaya koyduğu performansı sıkı bir analize aldı. Rakibin 11'inde sık sık yaşanan değişimleri de hesaba alarak çalışmalar yapan Abdullah Avcı, rakipteki oyunculara karşı özel önlem almayacak. Tecrübeli hocanın kritik maçın daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçeceğini düşündüğü belirtiliyor.

YUSUF SARI KARARINI VERİYOR

Yönetimden yeni sözleşme teklifi alan Yusuf Sarı karar aşamasında. Genç yıldızın büyük ihtimalle teklif kabul edeceği öğrenildi.

AVCI'DAN 1 GÜN İZİN

Dev derbiye hazırlanan Trabzonspor dünü izinli geçirdi. Bordo-Mavililer bugünden itibaren yoğun bir şekilde idmanlara yeniden başlayacak.