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    Fenerbahçe'yi adeta ezberleyen Abdullah Avcı planını yaptı! Kimseye özel önlem yok

    Fenerbahçe’yi adeta ezberleyen Abdullah Avcı rakibin Hatay ve Kasımpaşa maçlarını mercek altına aldı. Tecrübeli hoca derbide hiçbir futbolcuya özel önlem almamaya karar verdi.

    Kimseye özel önlem yok!

    Trabzonspor teknik ekibi, Fenerbahçe'nin sezon başından itibaren ortaya koyduğu performansı sıkı bir analize aldı. Rakibin 11'inde sık sık yaşanan değişimleri de hesaba alarak çalışmalar yapan Abdullah Avcı, rakipteki oyunculara karşı özel önlem almayacak. Tecrübeli hocanın kritik maçın daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçeceğini düşündüğü belirtiliyor.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'yi adeta ezberleyen Abdullah Avcı planını yaptı! Kimseye özel önlem yok
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